Det tok ikke lang tid før Boris Johnson kvittet seg med regjeringsmedlemmene som er skeptiske til å gå ut av EU uten en avtale, eller de som ikke støttet den karismatiske politikerens kamp for å bli de konservatives partileder og Storbritannias statsminister.

Flere ministre måtte gå eller varslet at de ville gå av. Flere av de nye ministrene antyder at britenes nye regjering flytter seg et godt stykke til høyre. Men en av de mest oppsiktsvekkende ansettelsene, var utnevnelsen av Dominic Cummings (47) som ny spesialrådgiver.