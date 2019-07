Saken oppdateres.

– Har du frikjent presidenten fullstendig? spurte justiskomiteens formann Jerry Nadler da han begynte utspørringen av spesialetterforsker Robert Mueller onsdag.

– Nei, svarte Mueller.

Nadler spurte om presidenten nektet å la seg intervjue.

– Ja, svarte Mueller.

– Har du sagt at et intervju med presidenten er helt nødvendig for etterforskningen?

– Ja, svarte Mueller.

Spesialetterforsker Robert Mueller er på Capitol Hill for å vitne for Kongressen. Mueller skal svare på spørsmål fra medlemmene i justiskomiteen og etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Demokratene har brukt store deler av tiden på å lese passasjer fra rapporten og få Mueller til å svare på om det er riktig. De signaliserte på forhånd at de ønsket å bruke anledningen til å opplyse det amerikanske folket om hva som står i det 448 siders lange dokumentet.

Republikanerne har på sin side angrepet Muellers intensjoner og habilitet. De har i stor grad gjentatt anklager som president Trump har kommet med mot spesialetterforskeren.

Spent stemning

Muellers etterforskning pågikk i nesten to år og preget starten på Donald Trumps presidentskap. Mueller har vitnet for Kongressen 89 ganger siden 1990, ifølge The New York Times.

Han ønsket ikke å vitne om denne etterforskningen, og det har vært lange forhandlinger med Kongressen på forhånd.

– Dagens tema er ansvarlighet, integritet og etterrettelighet, sa justiskomiteens formann, demokrat Jerry Nadler, i sin innledning.

– Vi vil følge ditt eksempel og behandle det med integritet.

Republikanernes leder i justiskomiteen Doug Collins sa at president Trump var «forståelig negativ» til Muellers etterforskning, men påpekte at han tillot at den fikk gjøres ferdig. Collins signaliserte at republikanerne vil angripe Mueller aggressivt på grunnlaget for etterforskningen.

– Vi trenger å høre sannheten i dag og få lagt denne saken bak oss, sa Collins til Mueller.

Men republikanerne vil trolig ikke få svarene de ønsker. Mueller sa innledningsvis at han ikke kommer til å svare på spørsmål om hvordan FBI åpnet etterforskningen av Trump.

Trump og kriminell tiltale

En sittende president kan ikke bli tiltalt i en vanlig domstol, ifølge justisdepartementets regler. Dette er en av flere innfløkte aspekter ved Muellers rapport. Mueller skriver i rapporten at han derfor ikke har tatt stilling til om Trump har brutt loven når det gjelder å hindre rettens gang. I stedet har spesialetterforskeren lagt frem bevis for og mot såkalt «obstruction».

Flere republikanere presset ham på dette punktet, og mente at Mueller på denne måten har insinuert at Trump har gjort noe ulovlig.

– Hvorfor har vi hatt denne lange etterforskningen hvis du visste at det ikke går an å tiltale en sittende president, spurte den republikanske kongressmannen Jim Sensenbrenner.

– Vi vet ikke hvor en etterforskning bærer hen, og OLC (justisdepartementets rådgivende avdeling) har sagt at man kan etterforske selv om det ikke fører til kriminell tiltale, svarte Mueller.

Dagenes mest aggressive kongressmann så langt har vært Loie Gohmert fra Texas, som anklaget Mueller for å ha «forfulgt urettferdighet i to år». Gohmert sa at Mueller hadde ansatt en rekke personer som «hatet Trump» på sitt team, og at presidenten måtte forsvare seg.

– Trump var bare interessert i rettferdighet, ropte Gohmert til Mueller, som unnlot å svare.

Fakta: Muellers rapport Robert Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker av justisdepartementet i mai 2017. Han fikk i oppdrag å granske russernes innblanding i valget i 2016, og hvorvidt personer i Trumpuniverset hadde vært engasjert på en lovstridig måte. I mandatet var også å granske hvorvidt Trump hadde forsøkt å hindre etterforskningen, såkalt «obstruction». Justisminister William Barr fikk rapporten fra Mueller en fredag i slutten av mars. Da hadde han gransket saken i nesten to år. To dager etterpå sendte Barr ut et sammendrag på fire sider han selv hadde forfattet. Dette har senere blitt kritisert av både Mueller og demokratene. I notatet skriver Barr at granskningen ikke «fant at Trump-kampanjen eller noen som var forbundet med den, samarbeidet med eller koordinerte med Russland». Videre skriver justisministeren at Mueller ikke har konkludert med om Trump har hindret rettens gang – altså forsøkt å stanse etterforskningen på en måte som er lovstridig. Barr (og visejustisminister Rod Rosenstein) konkluderte derfor selv med at bevisene ikke er tilstrekkelige for å konkludere med at presidenten har gjort seg skyldig i ha forsøkt å stikke kjepper i hjulene for granskningen.

Vil Mueller komme med nye opplysninger?

Robert Mueller har bare kommentert rapporten én gang før – da han ga en kort uttalelse til pressen i mai. Da sa han at han ikke kommer til å si noe «utover det som står i rapporten» i høringer i Kongressen.

Det er forventet at demokratene vil presse Mueller på del to av rapporten, som handler om hvorvidt Trump og hans medarbeidere har hindret rettens gang på en måte som er lovstridig.

Demokratene håper høringene skal gi USA et nytt inntrykk av den lange rapporten på over 440 sider. De mener det ikke har kommet godt nok frem hvor skadelig rapporten var for president Trump.

Mer enn en tredjedel av demokratene i Representantenes hus mener det bør reises riksrett mot Trump, ifølge CNN. Flere av presidentkandidatene, inkludert Elizabeth Warren, Bernie Sanders og Kamala Harris, har også gitt støtte til å starte en slik prosess.

So Robert Mueller has now asked for his long time Never Trumper lawyer to sit beside him and help with answers. What’s this all about? His lawyer represented the “basement server guy” who got off free in the Crooked Hillary case. This should NOT be allowed. Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2019

Irritert Trump

President Donald Trump har kommet med flere kritiske kommentarer de siste dagene. Han har kalt høringene en heksejakt – et ord han har brukt hundrevis av ganger om Muelleretterforskningen de siste årene.

Trump ble også opprørt over at Mueller i siste liten ba om å få ha en jurist med seg for å svare på spørsmål. Hans stabssjef Aaron Zebley skal også delta under høringene. Presidenten mener Zebley er fiendtlig inntilt til ham.

«Mueller har bedt om å få ha en «Never Trumper» til å sitte ved siden av seg og hjelpe ham med å svare(...) dette burde IKKE være tillatt,» skrev Trump på Twitter tirsdag.

Onsdag morgen skrev Trump også på Twitter at Mueller ble intervjuet som mulig FBI-sjef dagen før han ble utnevnt til spesialetterforsker, men at han ikke fikk jobben. Trump skriver at visepresident Mike Pence var «vitne» til intervjuet.

Det er forventet at mange av republikanerne vil plukke opp tråden fra presidentens kritikk, og angripe Muellers metoder. De ønsker å fremstille etterforskningen som et resultat av en «korrupt sammensvergelse». Det sa republikanernes leder i justiskomiteen Doug Collins søndag.

