Bolsonaro mener Amazonas-rapport skader Brasils renommé

Bolsonaro sier at rapporten fra statlige INPE, som overvåker Amazonas, er til skade for Brasil på et tidspunkt da utlandet er i en «miljøpsykose» om miljøvern i Brasil.

Ifølge INPE-rapporten viser satellittdata at over 1.000 kvadratkilometer skog gikk tapt i første halvpart av juni. Det er 68 prosent mer enn i samme periode i fjor.

Bolsonaro mener at INPE må samordne rapporten med høyere tjenestemenn i hans administrasjon. Han og hans regjering går inn for å åpne for mer bruk av Amazonas, noe som blir kraftig kritisert av miljøbevegelsen nasjonalt og internasjonalt.