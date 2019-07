Trump: – Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven

– Veldig skuffet over statsminister Stefan Löfven for at han ikke kunne gjøre noe. Sverige har sviktet vårt afroamerikanske samfunn i USA. Jeg har sett videoene av A$AP Rocky, og han ble forfulgt og trakassert av folk som ville ha trøbbel, skriver presidenten på Twitter.

I en ny melding ber Trump om at rapperen skal slippes fri.

– Vi gjør så mye for Sverige, men det ser ikke ut som om de gjør det samme tilbake. Sverige burde fokusere på sitt virkelige kriminalitetsproblem, skriver han og legger til emneknaggen #FreeRocky.

Slagsmål i Stockholm

A$AP Rocky, eller Rakim Mayers som han heter, var innblandet i et slagsmål i Stockholm 30. juni. Deler av hendelsen ble filmet og er sett av millioner av mennesker i sosiale medier.

Den amerikanske rapperen hevder å ha handlet i selvforsvar, men ble pågrepet og varetektsfengslet. Torsdag besluttet påtalemyndigheten at rapperen skal tiltales.

Domstolen i Stockholm opplyser at behandlingen av saken begynner tirsdag 30. juli.

I dokumenter som ble offentliggjort sammen med tiltalen, ligger også utskrift av avhørene med A$AP Rocky. Der forteller han at en person som spurte rapperens følge om veien, knuffet til en av livvaktene og slo vakten da denne forsøkte å dytte ham vekk.

Rapperen innrømmer å ha vært innblandet i hendelsen, men erkjenner ikke straffskyld.

Ringte statsministeren

Donald Trump var i kontakt med Löfven dager før tiltalen ble kjent. Da tilbød han seg å garantere for en eventuell kausjon, men løslatelse mot en økonomisk garanti er ikke en ordning som brukes i Sverige.

Löfven passet på å minne Trump på at domstolene i Sverige er uavhengige og at det er uaktuelt for regjeringen å gripe inn i en rettsprosess.