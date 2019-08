Det er øyas sentrale værmeldingsbyrå som melder om skjelvene og samtidig advarer om at det kan komme flere utfordringer i dagene framover, når tyfonen Lekima er ventet å slå inn over land.

Det første jordskjelvet torsdag ble registrert 5.28 lokal tid, med styrke på 6,0 og en dybde på 22,5 kilometer under havoverflaten, ifølge målinger fra Taiwans jordskjelvinstitutt. Episenter var 36,5 kilometer øst for Taiwans østlige del Yilan. Det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS nedjusterte senere skjelvets styrke til 5,9 og oppjusterte dybden til 10 kilometer under havoverflaten.

Rystelsene kunne kjennes over hele øya, med gjenstander som falt over ende, melder myndighetene. Over tusen familier i Taipei og nord i landet mistet strømmen, og én kvinne ble sendt til sykehus.

Det andre skjelvet kom klokken 7.02. Det ble målt med styrke på 4,6 og en dybde på 66,4 kilometer. Episenteret var 14,8 kilometer øst for Yilan.

Én kvinne i New Taipei er bekreftet død etter å ha blitt funnet under et skap på soverommet i hjemmet sitt, melder myndighetene.

Taiwan er vant til både tyfoner og jordskjelv. I februar 2018 mistet 17 mennesker livet da Hualien var senter for et skjelv på 6,2 og i august 2009 mistet mer enn 700 personer livet på grunn av tyfonen Morakot.