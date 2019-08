Tenåringer etterlyst for tre drap funnet døde

Det var fredag 2. august som politiet som lette etter de to etterlyste fant gjenstander som de med sikkerhet kunne knytte til dem. Søket ble derfor konsentrert til dette området ved Nelson River i provinsen Manitoba.

Onsdag ved 10-tiden lokal tid fant politiet så to døde personer som man mener er de etterlyste.

«Vi sikre på at disse døde er de to som er mistenkt for drapene i British Columbia. En obduksjon vil bli gjennomført for å bekrefte identitetene og fastslå dødsårsaken», uttaler visepolitimester Jane MacLatchy i Canadas ridende politi i en pressemelding.

De to mistenkte som politiet nå mener man har funnet, er Kam McLeod (19) og Bryer Schmegelsky (18).

Politiet i Canada / Reuters / NTB scanpix

Tenåringene var etterlyst for drapet på amerikanske Chynna Deese (24) og hennes australske kjæreste Lucas Fowler (23), som ble funnet skutt og drept på en øde motorvei den 15. juli 20 kilometer sør for naturparken Liard Hot Springs i British Columbia.

Det døde paret ble funnet 15. juli. Fire dager senere fant politiet den utbrente bilen deres 50 kilometer sør for Dease Lake, vest i Canada. Dette er 470 kilometer fra stedet der kjæresteparet ble funnet drept.

På en rasteplass to kilometer bilen fant politiet 64 år gamle Leonard Dyck drept, og Schmegelsky og McLeod ble også siktet for dette drapet. Motivene bak drapene er ikke kjent.

Storstilt jakt

Canadisk politi innledet en storstilt jakt på de to mistenkte ungdommene. Et av de siste sporene etter dem ble funnet 22. juli i Manitoba-provinsen, hele 3.000 kilometer unna. Der ble bilen de hadde benyttet funnet utbrent.

Letingen ble deretter konsentrert rundt småbyen Gillam, der de knappe 1.300 innbyggerne ble advart mot å søke kontakt med de to unge mennene.

Politiet gjennomsøkte en rekke bygninger, men uten å finne de to. Gillam-området består av sump og tett skog, og først etter 15 dagers leting ble de funnet.

– Søket er nå over. Klokken 10 i dag morges fant betjenter i Manitoba likene av to menn som man antar er de mistenkte, tvitret politiet.