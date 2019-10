«Nytt håp for millioner av amerikanere».

Slik ble pillene OxyContin introdusert i USA på 1990-tallet. Siden den gang har nærmere en halv million amerikanere dødd av overdoser knyttet til opioider. Millioner er gjort avhengige. Og lokalsamfunn over hele landet har måttet bære kostnaden av den største helsekrisen i moderne tid.

Samtidig har legemiddelindustrien håvet inn enorme pengesummer. Men nå er oppgjørets time kommet for aktørene i denne lukrative bransjen. I den ene domstolen etter den andre må farmasiindustrien bla opp store summer i erstatning for skadene produktene deres har voldt.

Den største rettssaken av alle skulle begynne i Ohio mandag. Der har det amerikanske rettsapparatet samlet 2400 små og store lokalsamfunn i en kjempeprosess – en såkalt mass tort. Få timer før dommeren skulle klubbe i gang rettssaken kom imidlertid nyheten om at partene i den første saken hadde forhandlet frem et forlik i løpet av natten.

Dermed er scenen satt for det som kan bli USAs største erstatningssak noensinne.

Nekter å be om unnskyldning

Det var to områder i Ohio, Cuyahoga and Summit Counties, som skulle være først ut i rettssaken mandag. De to kommunene er blant USAs hardest rammede områder. For første gang skulle det føres vitner og legges frem bevis for hvordan distributørselskaper har bidratt til narkoepidemien, skriver The Wall Street Journal.

Det kunne vært svært ødeleggende for selskapene, som er blant USAs største og rikeste konsern.

I stedet inngikk de et forlik på 215 millioner dollar med de to Ohio-distriktene. Dette åpner døren for forhandlinger om et kjempeforlik som kan gjøre opp saken en gang for alle.

– Dette er en milepæl og en betydningsfull avtale i opioideepidemiens historie, sa advokat Paul T. Farrell til The Washington Post.

Farrell er selv oppvokst i et av de mest utsatte områdene i West Virginia, og sa til Aftenposten i et intervju i fjor at han mente selskapene gjorde folk avhengige med overlegg.

Mange pårørende som har fulgt prosessen var imidlertid skuffet over at ikke selskapene innrømmet noe skyld, eller ba om unnskyldning som en del av forliket. Advokatene argumenterer imidlertid for at selve avtalen er en innrømmelse.

Selskapet Purdue, som er beskyldt for å ha utløst epidemien med sin Oxycontin-pille, sa seg skyldig for misvisende markedsføring i en rettssak i 2007. Ingen av de store aktørene har imidlertid bedt om unnskyldning i denne runden.

Sårt tiltrengte penger

Oppgjøret om opioide-epidemien er svært komplisert og mangefasettert. Det amerikanske rettsapparatet har aldri behandlet et så omfattende sakskompleks.

Foruten den store samlesaken i Ohio er det flere store rettssaker på gang i andre domstoler rundt om i landet. Både produsenter, distributører og apotekkjeder er blitt saksøkt av en rekke berørte parter: byer, distrikter, indianerreservater og delstater, i tillegg til pårørende og brukere.

Erstatningen som nå begynner å tilfalle lokalsamfunnene er sårt tiltrengte penger. Ledere i Cuyahoga og Summit sa etter forliket at de trenger pengene umiddelbart. Narkoepidemien har kostet store ressurser i alt fra forebygging til utrykning, behandling, kriminalitetsbekjempelse og sosiale tiltak som fosterhjem for barn som blir foreldreløse.

– Vi satte i gang dette for å stanse legemiddelselskapenes oppførsel. For å holde dem ansvarlig. Vi har folk som dør på gatene, sa Ilene Shapiro, som er leder i Summit County, til The Washington Post.

Fakta: Rettsoppgjøret om narkoepidemien På midten av 1990-tallet begynte amerikanske farmasiselskaper å produsere en form for smertestillende medisin som inneholdt opioider. Pillene viste seg å være sterkt avhengighetsskapende. Til tross for økende bekymring fortsatte selskapene å promotere medikamentene, ved hjelp av distributører, apoteker og leger. Avkastningen var enorm. Resultatet ble en dødsbølge som har tatt hundretusener av liv og fått store menneskelige og økonomiske konsekvenser for mange lokalsamfunn. Det har ført til en lang rekke søksmål fra byer og counties mot aktører i bransjen. Disse er nå samlet i ett massesøksmål, og administreres av en domstol i Cleveland, Ohio. Saken skulle ha begynt mandag. Nå har det første forliket utsatt rettsprosessen, mens forhandlinger pågår.

«Druknet» USA i piller

Farmasiindustrien har sendt enorme mengder opioide-piller ut til amerikanske lokalsamfunn. En database som ble offentliggjort i sommer viste at det ble distribuert 76 milliarder smertestillende piller i løpet av en seksårsperiode, fra 2006 til 2012.

Da var det allerede kjent at opioidene gjorde brukerne avhengige og førte til overdosedødsfall. Politi- og helsepersonell advarte dessuten om at brukerne i mange tilfeller gikk over til heroin og fentanyl når de ikke lenger fikk tak i piller.

Det er fire aktører som er involvert i legemiddelindustriens narkoskandale:

Produsentene som lager pillene. Den mest kjente er Purdue Pharma, som var først ute med å lansere OxyContin, pillene som startet det hele. Purdue er imidlertid bare det fjerde største selskapet – de tre største står for 88 prosent av alle opioidepiller, ifølge The Washington Post. Distributørene. Det finnes tre kjempeselskaper som distribuerer legemidler i USA. Det største av dem, McKesson, er nummer seks på listen over USAs største selskaper. I tillegg har de store apotekkjedene sine egne distributørselskaper. Apotekene. Det finnes store og små apotekkjeder, og uavhengige apoteker. Legene. Slepphendte og korrupte leger har rundhåndet delt ut resepter, ofte mot kontantbetaling og påskjønnelser fra farmasiselskapene.

Forsøkte å skjule formue

Mandagens forlik kommer etter at flere andre selskaper er blitt dømt eller har gått inn på avtaler. Fra før hadde to mindre aktører inngått forlik i Ohio-rettssaken.

Selskapet Johnson & Johnson ble dømt til å betale erstatning til delstaten Oklahoma i august. Dommeren tilkjente delstaten 572 millioner dollar for misvisende markedsføring. Selskapets aksjekurs steg etter avgjørelsen, fordi investorer hadde forventet at erstatningen ble høyere. Delstatens øverste justismyndighet hadde nemlig forlangt 17 milliarder dollar i erstatning.

Johnson & Johnsen tilbød nylig 4 milliarder dollar i erstatning til alle de utestående saksøkerne.

Selskapet Purdue, som produserer den populære smertestillende pillen OxyContin, inngikk forlik i Oklahoma før J&J ble dømt. Purdues eiere, den mediesky Sackler-familien, er dessuten saksøkt personlig for opioidebølgen i delstaten Massachusetts. Familien har tjent 13 milliarder dollar på selskapet, ifølge The Wall Street Journal.

Purdue ba om konkursbeskyttelse i august. Påtalemyndigheten i New York hevder at Sacklerfamilien har sendt rundt 1 milliard dollar til hemmelige kontoer i Sveits og andre steder for å skjule noe av formuen fra mulige rettsoppgjør og erstatningskrav.