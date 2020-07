Trump varsler at han vil sende føderale sikkerhetsstyrker til Chicago og Albuquerque

USAs president Donald Trump sier at han skal sende føderale sikkerhetsstyrker til Chicago og Albuquerque, til tross for motstand fra ordførere.

President Donald Trump kunngjorde onsdag at han skal sende føderale sikkerhetsstyrker til flere byer. Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Situasjonen i de to demokratstyrte byene er ute av kontroll, hevdet presidenten onsdag.

Han anklaget det han kaller det radikale venstre for å stå bak økende vold med skyting, drap og andre kriminelle handlinger i noen byer, selv om eksperter i strafferett mener utviklingen ikke kan forenkles på en slik måte.

– Denne blodsutgytelsen må avsluttes, sa Trump da han kunngjorde at han skal sende føderale sikkerhetsstyrker til de to byene.

Chicagos demokratiske ordfører Lori Lightfoot skriver på Twitter at hun «ikke under noen omstendighet vil tillate at at Trumps styrker kommer til Chicago og terroriserer innbyggerne våre».

Føderale sikkerhetsstyrker bruker tåredgass mot demonstranter i Portland. Noah Berger / FR34727 AP

I Portland i Oregon på vestkysten har tusenvis demonstrert daglig etter at George Floyd døde i politiets varetekt i slutten av mai. Situasjonen i Portland har eskalert siden 11. juli og Washington har sendt føderale sikkerhetsstyrker dit, noe lokale myndigheter ikke har bedt om.

Frykter konstitusjonell krise

Delstatsmyndighetene mener føderale myndigheter har gått ut over sitt mandat og har nå gått til sak mot Washington for å få sikkerhetsstyrkene fjernet fra byen.

Eksperter frykter konstitusjonell krise som følge av utviklingen.

Sikkerhertsstyrkene i Portland bærer umerkede uniformer. CAITLIN OCHS / X06599

– Tanken om at føderale myndigheter kan gå inn og gjøre hva de vil uten samarbeid med lokale myndigheter er helt ekstraordinært utenfor konteksten av en borgerkrig, sier professor i konstitusjonell rett ved Cornell universitet, Michael Dorf, om situasjonen i Portland.

Ifølge Bloomberg har Trump også varslet at han vil sende sikkerhetsstyrker til New York, Philadelphia, Detroit, Baltimore og Milwaukee.

Påtalemyndigheten i Philadelphia har allerede varslet at føderale sikkerhetsstyrker må være forberedt på å bli arrestert.

Advarer

Dorf trekker paralleller til autoritære ledere som bruker opptøyer som påskudd til å innføre strenge og vedvarende autoritære regimer.

Også en tidligere høytstående tjenestemann i Homeland Security under Barack Obama og George W. Bush, John Cohen, sier at Trump står i fare for nå å eskalere situasjonen når han velger å gå inn med føderal makt uten støtte lokalt.

Fakta Uroen i USA * Afroamerikanske George Floyd (46) døde etter en brutal pågripelse i Minneapolis, Minnesota, mandag 25. mai. Det utløste demonstrasjoner mot politivold i byen. * Fire politibetjenter fikk sparken dagen etter. Politibetjenten Derek Chauvin er pågrepet og ble først siktet for uaktsomt drap. Siktelsen har senere blitt endret til «unintentional second degree murder». Dette tilsvarer en skjerping i retning av det som på norsk kalles forsettlig drap. * De tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen av Floyd, er siktet for medvirkning. * Demonstrasjonene spredte seg raskt til byer over hele USA. * Også to andre drap blir knyttet til den siste bølgen av demonstrasjoner mot politivold og rasisme: Breonna Taylor ble skutt av politiet i sitt eget hjem i Louisville i Kentucky i mars. Ahmaud Arbery ble skutt og drept av to hvite menn i Georgia, men det var først da medier og føderale myndigheter grep inn at de to mistenkte ble pågrepet. * Hundretusenvis av mennesker har deltatt i demonstrasjoner i amerikanske byer. Demonstrasjonene har i hovedsak vært fredelige, men det har også vært mange tilfeller av plyndring og ildspåsettelser. Det er innført portforbud nattetid i mange byer, inkludert New York og Washington. * Politiet har brukt tåregass, pepperspray og gummikuler mot demonstranter mange steder. * President Donald Trumps håndtering er omstridt. Særlig har en Twitter-melding der han skrev «Når plyndringen starter, begynner skytingen» skapt reaksjoner. Mandag åpnet han også for å sette inn militære styrker mot demonstrantene. Vis mer

– Hvis innbyggerne opplever inngripenen som et politisk spill, vil det svekke kredibiliteten, og dermed også tilliten til myndighetene. Det kan bli fatalt, advarer Cohen.

Andre kilder har kritisert Trump for å bruke situasjonen til å fremheve seg selv som en sterk statsleder som setter tydelig søkelys på «lov og orden» før presidentvalget i november.