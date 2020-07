Han beskyldes for å være opphavet til halvparten av alle smittede på Sri Lanka

I flere måneder har Prasad Dinesh vært anonym. Men nå står han frem i håp om å renvaske seg fra beskyldningene om å være Sri Lankas supersmitter.

Dette er den 33 år gamle sjåføren Prasad Dinesh, som myndighetene på Sri Lanka hevder er landets supersmitter. Eranga Jayawardena, AP/NTB scanpix

Det er omkring 2600 koronasmittede på Sri Lanka, av en befolkning på 21,67 millioner. Ifølge myndighetene kan smitten i halvparten av tilfellene føres tilbake til én person. Lenge var han bare kjent som «Pasient 206», skriver nyhetsbyrået AP.

Men nå har Prasad Dinesh stått frem i et forsøk på å renvaske sitt navn. Han er 33 år og stoffmisbruker. Han livnærte seg blant annet som sjåfør av de små taxi-trehjulingene som det finnes mange av på Sri-Lanka, best kjent som «tuk-tuk».

Slår hardt ned på rusavhengige

33-åringen hevder at det er galt at han har smittet omkring 1300 personer. Han mener at hans avhengighet av heroin er grunnen til at han er blitt en syndebukk i denne saken. Å være narkoman er kriminelt på Sri Lanka.

President Gotabaya Rajapaksa har fulgt opp forgjengerens tøffe metoder i kampen mot narkotikamisbruk. Den tidligere oberstløytnanten har satt militæret inn i kampen mot viruset.

Det innebærer blant annet at raid inn i fattigkvarterene under påskudd av å forsøke å finne koronasmittede, er hyppige. Men det er like mye jakt på stoffmisbrukere.

Militære jager smittede

Det er opprettet en egen avdeling av etterretningsoffiserer, helsearbeidere, politi og militære som har hatt som oppgave å identifisere smittede, oppspore alle de har hatt kontakt med og plassere dem i militære karantenesentre.

Det er ingen tvil om at koronasituasjonen er alvorlig.

Knapt en uke etter at de ble gjenåpnet, stengte Sri Lanka skolene forrige mandag etter et stort smitteutbrudd.

Åpningen av internasjonale flyplasser, som etter planen skulle skje i august, vil bli utsatt.

Dinesh arrestert

Talsperson for Sri Lankas politi, Ajith Rohana, har sagt at Dinesh har undergravd Sri Lankas kamp mot covid-19.

Politiet opplyste at Dinesh 5. april ble arrestert under et innbrudd. På politistasjonen testet han positivt for covid-19. Han skal ifølge politiet ha brutt seg inn for å stjele kokosnøtter.

Etter at 33 år gamle Dinesh testet positiv for viruset i april, ble landsbyen han bodde i, raidet av soldater fra marinen. Alle som hadde hatt kontakt med Dinesh, skulle interneres.

Fulgte ikke pålegg

Det førte til at omkring 100 personer som hadde vært i kontakt med ham, ble pålagt karantene. Mange av dem etterfulgte ikke pålegget, men stakk av.

En rekke av dem som ble internert, testet positivt. Det gjorde etter hvert soldater som også deltok i aksjonen. Soldatene som deltok i aksjonen i Dinesh’ landsby, var senere involvert i andre aksjoner rundt landet.

Myndighetene påstår at smitten av 900 soldater kan føres tilbake Dinesh. Totalt har mer enn 4000 soldater vært i karantene, skriver 34GlobeNews.

Det er kortversjonen av historien om hvordan myndighetene mener at halvparten av Sri Lankas minst 2665 tilfeller, inkludert 11 døde, skyldes én supersmitter, nemlig Prasad Dinesh.

Avviser anklagene

– Jeg aksepterer ikke at jeg kan ha smittet så mange, sa han til nyhetsbyrået AP etter at han var ute av en 30 dagers karantene.

Dinesh la til at han ikke regnet med å få tilbake jobben sin som sjåfør.

– Ingen vil ansette «Pasient 206», sa han.

