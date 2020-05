Bokstavene er de samme. Arkitekturen er den samme. Konseptet er det samme. Men hurtigmat-sjappa McDonalds heter i denne delen av Ukraina DonMac.

Lokale myndigheter har ikke tatt bryet med å finne nye bokstaver, men bygningen står likevel som et symbol midt i storbyen Donetsk i Øst-Ukraina: Vi vil ikke være som Ukraina og Vesten.

Eller som det står på en stor plakat i byen:

«Donetsk bestemmer over sin egen skjebne».

Et delt land

For seks år siden kunne man kjøre fritt innenfor Ukrainas grenser. Det kan man ikke i dag. De siste årene har Europas eneste varme krig delt Ukraina i to:

Øst i landet er det satt opp flere svært strenge grensestasjoner mellom det området som ukrainske myndigheter har kontroll over – og de områdene som er kontrollert av prorussiske opprørere.

På begge sider av grensen tas det i bruk svært sterke midler for å vinne befolkningens støtte:

Vest for grensen er det blå og gule ukrainske flagget aldri langt unna. I byen Kramatorsk finner man det på lyktestolper, plakater og i gatekunsten.

Kommer man over grensen, er det ukrainske flagget byttet ut med flagget til Folkerepublikken Donetsk (DPR): Rødt, svart og blått – for blod, kull og himmel.

Bli med en tur rundt i et av Europas mest lukkede områder:

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Dan P. Neegaard

Ny ukrainsk politikk

Folkerepublikken Donetsk er ikke internasjonalt anerkjent. Likevel gjør myndighetene i området det de kan for å gjøre det så vanskelig som mulig for regionen å returnere til situasjonen før krigen. På ukrainsk side har imidlertid også pipen fått en annen lyd det siste året.

For etter lang tid med stillstand i forhandlingene om Øst-Ukraina, har en nyvalgt president forsøkt å puste liv i prosessen.

I fjor høst fikk Volodymyr Zelenskyj på plass fangeutvekslinger med Russland.

Han sa at Ukraina er villig til å godta Steinmeier-planen, som åpner for at det avholdes valg i Øst-Ukraina. Ukraina og Russland er imidlertid uenige om hvordan et slikt valg skal gjennomføres.

Før jul ble det avholdt et møte i det såkalte Normandie-formatet med Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike.

Men hvordan kan en mulig løsning for Ukraina se ut?

Seth Wenig / AP / NTB scanpix

– Frys konflikten

«En frossen konflikt kan være Ukrainas beste alternativ», skriver den kjente journalisten og analytikeren James Brooke i et innlegg hos tankesmien Atlantic Council.

Han med flere viser til at det mest sannsynlige scenarioet er en ordning som ligner på den i Transdnjestr. Dette er en region som ifølge verdenssamfunnet tilhører Moldova. I praksis fungerer den som en selvstendig stat med tette bånd til Russland.

«Det er ikke sikkert en slik løsning er så ille for Ukraina», skriver Brooke og mener at ukrainske myndigheter må sørge for at investorer slutter å assosiere landet med krig:

«Frys konflikten – slik som i Abkhasia, Sør-Ossetia og Transdnjestr – og oppfatningen av Ukraina vil normalisere seg. Utenlandske investorer og turister bryr seg ikke om frosne konflikter», konkluderer han.

Dan P. Neegaard

Fakta: Krigen i Øst-Ukraina Russland annekterte i mars 2014 Krim-halvøya. Prorussiske separatister gjorde opprør øst i Ukraina i midten av april 2014 og har fått støtte fra Russland. Krigen i øst har pågått i snart seks år, og minst 13.000 mennesker er drept. Ytterligere 30.000 mennesker er skadet. 1,3–1,5 millioner mennesker er drevet på flukt. Kilde: OHCHR, FNs kommissær for menneskerettigheter.

Fakta: Transdnjestr Transdnjestr er en region i Moldova som i 1990 erklærte seg som egen stat. Regionen er ikke internasjonalt anerkjent som stat. Arealet er på 4163 kvadratkilometer med 475.700 innbyggere (2015). Transdnjestr grenser til Ukraina og det øvrige Moldova, men ikke til Russland. I 2006 ble det likevel holdt en folkeavstemning for å markere at en nærmere tilslutning til Russland bør komme som en videreføring av uavhengigheten. Kilde: SNL

Transdnjestr-løsning?

Også Tor Bukkvoll, seniorforsker og Ukraina-ekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt, mener at en Transdnjestr-løsning kan fungere.

– Transdnjestr-sammenligningen er interessant i den forstand at dette sannsynligvis er en b-løsning Russland kan leve med hvis de ikke klarer å tvinge Ukraina til føderalisering, skriver Bukkvoll til Aftenposten. Men han mener det er et problem for russerne:

– Sanksjonene. Hadde det ikke vært for dem, tror jeg russerne kunne slått seg til ro med en Transdnjestr-løsning for veldig lang tid fremover, skriver Bukkvoll. Han mener at det eneste det internasjonale samfunnet kan gjøre i denne saken, er å 1) bevare sanksjonene og 2) prøve å megle.

Stig B. Hansen /AFTENPOSTEN

Handler om Russland

Bukkvoll mener at president Zelenskyj har lykkes i å opp-prioritere det humanitære (fangeutveksling) noe på bekostning av det politisk prinsipielle.

Dette har skapt reaksjoner på hjemmebane hvor man de siste månedene har kunnet observere demonstrasjoner mot presidenten.

Han tror den nye ukrainske administrasjonen ikke nødvendigvis er mer kompromissvillig enn den forrige, men at den snakker bedre med russerne. Og at dette i stor grad handler om Russland.

– Spørsmålet er i hvor stor grad Moskva er, eller kan bli, interessert i en løsning der de redder ansikt, men uten å oppnå en form for «vetorett» over fremtidig ukrainsk utenrikspolitikk via ukrainsk føderalisering, skriver han til Aftenposten.

Hvem sitt valg?

Aftenposten tilbrakte flere dager i Øst-Ukraina sammen med 34 år gamle Anna Judina og hennes sønn Artjom.

Dan P. Neegaard

Hun kan fortelle at flere kjente har reist til Moskva og Russland for å bo og jobbe der. Artjom derimot, snakker titt og ofte om at han drømmer om å reise til Abkhasia – en annen frossen konflikt der Russland er dypt involvert.

For Russland og det russiske er til stede over alt i byen Donetsk. Her brukes den russiske valutaen rubel, og det følges samme tidssone som i Moskva. Symbolet med den tohodede ørnen, som finnes i det russiske riksvåpenet, er ikke vanskelig å få øye på. Språket er også russisk.

I et av byens hovedkryss henger det en gigantisk plakat med det russiske flagget som bakgrunn. Med store hvite bokstaver står det «Vårt valg – Russland».

– Er Russland ditt valg, Anna?

– Ingen har spurt meg, svarer hun.

Dan P. Neegaard

Les mer om Anna og Artjoms dagligliv i del 1 av serien.