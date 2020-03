Det ser ut som en campingplass fra helvete. Tusener av migranter og flyktninger har bokstavelig talt havnet i ingenmannsland. Noen få har med seg små telt. De aller fleste lever under åpen himmel og ligger strødd rundt på bakken i formiddagssolen. Glade for at en natt med temperaturer ned mot minusgrader er over. De gruer seg sikkert til den neste.

Det ryker fra flerfoldige bål som ble tent i løpet av den kalde natten. En mor bytter bleie på et barn. De litt eldre barna er mest opptatt med å leke. Noen unge menn har samlet seg foran piggtråden. De greske vaktene ser litt nervøse ut.