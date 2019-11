Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia

Tilhengere av tidligere president Evo Morales har blokkert tilgangen til et drivstoffanlegg i byen El Alto.

Tirsdag rykket politiet og soldater inn for å rydde unna demonstrantene. Tre personer ble drept og tretti såret i sammenstøtene. En talsmann ved ombudsmannens kontor sier at to av de drepte ble skutt, blant dem en 31 år gammel mann.

– Vi ber myndighetene om etterforskning, sa talsmannen til nyhetsbyrået AFP. Han understreket at alle drepte og sårede er tilhengere av Morales.

Etter sammenstøtene tirsdag er tallet på drepte etter presidentvalget 20. oktober oppe i 27, ifølge Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen.

Militæret valgte side mot presidenten

Veisperringer har ført til mangel på bensin og mat i landet. Det bolivianske forsvaret har uttalt at «vandaler» angrep og delvis ødela drivstoffanlegget Senkata i El Alto ved bruk av eksplosiver.

En kolonne med om lag 50 tankbiler ble tirsdag eskortert ut av anlegget for første gang på en uke. Tankbilene fraktet bensin, diesel og flytende gass.

Morales' tilhengere satte opp sperringer rundt anlegget forrige uke i protest mot det de mener er et militært kupp, hvor Jeanine Añez har tatt over som president.

Det har vært kraftig uro og demonstrasjoner i landet helt siden Evo Morales gikk av 10. november.

Varsler snarlig nyvalg

Søndag kunngjorde fungerende president Añez at hun snart vi skrive ut nyvalg.

– Vi vil veldig snart komme med nyheter om vårt mandat: Å avholde åpne valg, sa hun i en tale fra presidentpalasset.

Añez ga ingen flere detaljer, men sa at med kunngjøringen om nyvalg vil regjeringen forsøke å «gjenopprette landets demokratiske troverdighet».

Utviser diplomater

Bolivia har også varslet utvisning av diplomater fra Venezuelas ambassade. Venezuela har støttet Morales og beskrivet den ulovlige maktovertakelsen som et kupp.

Også mer enn 700 cubanere i landet skal sendes hjem. De fleste av dem er leger, og de er anklaget for å være involvert i protestene i landet.

Diplomater fra andre land som har uttalt støtte til Morales, er foreløpig ikke sendt hjem.

Oppfordrer norske studenter til å dra

Sikkerhetssituasjonen i Bolivia er så usikker at Universitetet i Bergen har valgt å kalle hjem sine studenter som er på utveksling i landet. Det meldte nettavisen Khrono mandag.

– Tre av våre studenter er nå på vei hjem fra Bolivia, bekrefter rektor Dag Rune Olsen ved universitetet til avisen.

Skolen dekker alle utgifter for studentene som reiser hjem.