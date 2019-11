En plastflaske. Trolig i størrelsen 0,5 liter, halvfull med vann. Ble den kastet av Samariddin Radzjabov? Og hvis ja, traff den noen? Og hvis ja, traff den politiet?

Svaret på disse spørsmålene vil avgjøre 21 år gamle Radzjabovs liv.

Han er én av 23 personer som er arrestert etter en protestbølge i den russiske hovedstaden i sommer. En rekke av demonstrantene ble arrestert, tiltalt og risikerer lange fengselsstraffer.

Fremdeles kommer det daglig nyheter om de ulike straffesakene. Så sent som i oktober arresterte russiske myndigheter fem nye personer for vold mot politiet.

Fakta: Protestene i Moskva 8. september var det valg til bystyret i Moskva, men en rekke kandidater ble nektet å stille opp. Dette utløste store gateprotester som myndighetene har slått hardt ned på. Dårlig økonomi, høyere pensjonsalder og omfattende korrupsjon danner også et bakteppe for uroen.

Innkalt som vitne

Samariddin Radzjabov er en 21 år gammel rapper. Til vanlig arbeider han i et entreprenørfirma der han blant annet har ansvar for utbetaling av lønn, skriver Novaja Gazeta. På sosiale medier viser han tydelig at han er skeptisk til russiske myndigheter.

Radzjabov deltok på demonstrasjon i Moskva 27. juli og ble arrestert 2. august. Han ble først anklaget for masseopprør. Dette ble senere omgjort til anklage om trussel om vold mot offentlig tjenestemann. Tirsdag godtok aktoratet endringen i siktelsen, og en rettssak står dermed på trappene.

Her kommer plastflasken inn i bildet. Påtalemyndigheten mener at 21-åringen kastet flasken mot politiet, traff og skadet fire politimenn.

Disse politimennene er innkalt som vitner i saken.

Men én av de innkalte, har nå trukket seg.

Hadde sagt opp

– Det er ikke slik at jeg deler opposisjonens synspunkter, men menneskeverdet er ikke en tom frase for meg, sier politimannen Vitalij Maksidov, som altså ikke ønsker å vitne på vegne av påtalemyndigheten.

I et intervju med Meduza forteller Maksidov at han startet i politiet i 2017. I sine to år i politiet opplevde han aldri å være i konflikt med hverken ledelsen eller kolleger.

I juli valgte han å si opp jobben på grunn av familiære årsaker, men han ble likevel kalt inn på jobb 27. juli for å sørge for sikkerhet og ro under demonstrasjonen.

– Utgjør ikke en trussel

Slik forklarer Maksidov hva som skjedde de minuttene som kan bli skjebnesvangre for 21 år gamle Samariddin Radzjabov.

– Jeg så ingenting. Jeg hørte bare en lyd, men jeg så ikke selve flasken. I etterkant har jeg sett en video av en flaske som flyr forbi oss. Jeg diskuterte saken med mine kolleger for to måneder siden – ingen av dem omtalte da seg selv som et offer i denne situasjonen, sier den tidligere politimannen, og legger til:

– Ingen har tvunget meg til noe. Det hadde ikke vært riktig for meg å fremstå som et offer i denne saken – en persons liv står på spill. Jeg tror ikke at denne personen eller hans handlinger utgjør en fysisk eller en moralsk trussel mot meg.

Saken har fått enorm spredning i sosiale medier, noe som er overraskende for Maksidov.

– Jeg synes synd på fyren, og jeg håper retten lander på en rettferdig avgjørelse. Så spørs det om mine handlinger har noe å si for utfallet. Det er jo tre andre som skal vitne som fornærmede, avslutter han.

Se intervjuet med politimannen på Baza, Telegram:

Мы поговорили с полицейским, который отказался признать себя потерпевшим по «москвоскому делу». Виталий объяснил, что он написал заявление ещё до митингов, но уголовное дело из-за броска бутылки он считает смешным.



«Я против того, чтобы не давать людям выражать мнение». pic.twitter.com/VlqbwLAcx3 — baza (@bazabazon) October 30, 2019

Slo hardt til

I oktober ble altså fem nye personer arrestert i det som kalles «den andre bølgen» av arrestasjoner.

I tillegg aksjonerte russisk politi mot opposisjonelle over hele landet. Blant annet ble opposisjonsleder Aleksej Navalnyjs stiftelse mot korrupsjon (FBK) stemplet som «utenlandsk agent».

Etterforskere har flere ganger anklaget stiftelsen for økonomisk kriminalitet, deriblant hvitvasking av penger og mottak av ulovlige pengegaver. Det har ført til at FBKs kontoer er blitt sperret.

Det ble gjennomført ransakelse av FBK-kontorer i 30 ulike russiske regioner, ifølge NTB.

Kritikere mener at denne prosessen er politisk motivert.

Ebbet ut

Selv om det pågår flere rettsprosesser mot demonstrantene, og det fremdeles avholdes mindre sporadiske demonstrasjoner, har sommerens protestbølge i stor grad ebbet ut.

70 prosent av de spurte i en undersøkelse fra Levada-senteret vet ingenting om prosessen som pågår eller forstår ikke hva den handler om. Det skriver nyhetsbyrået Interfax.

Kun 7 prosent følger nøye med på saken på internett og i mediene.

Det ble også spurt om saken mot Navalnyj og FBK. Nesten en tredjedel av de spurte svarte at ransakingene og saken mot FBK er for å sikre landet mot utenlandsk innflytelse og slå hardt ned på hvitvasking.

Helene Skjeggestad er Aftenpostens korrespondent i Russland.

Følg hverdagen i Moskva på Snapchat: Skjeggesnap

