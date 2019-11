Lovforslag behandles i Litauen: – Avgjørende for Frode Berg

Klokken 9.40 den 7. november 2019 kan bli et avgjørende tidspunkt i Frode Bergs liv. Da skal representantene i Seimas – parlamentet i Litauen – stemme over et lovforslag som kan legge til rette for en avtale mellom Norge, Litauen og Russland om utveksling av spiondømte fanger.

Det kan innebære at Frode Berg, som sitter i fengsel i Russland dømt for spionasje, kan få komme hjem.

– Etter hva jeg forstår, er lovforslaget helt avgjørende for en potensiell utvekslingsavtale, sier Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes til NTB.

Berit Roald / NTB scanpix

Vil gjøre utveksling mer transparent

16. oktober skrev det litauiske nyhetsbyrået BNS at Russland og Litauen, som er alliert med Norge gjennom NATO, er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Samtidig ble det klart at Dainius Gaizauskas, som leder den nasjonale sikkerhets- og forsvarskomiteen i det litauiske parlamentet, 15. oktober la fram et lovforslag som kan legge til rette for spionutvekslingen.

– Lovendringen er ment å gjøre utveksling av spioner mer tydelig, mer transparent, og gjøre hele prosessen rundt benådning enklere. Vi fokuserer på muligheten til å beskytte våre borgere – borgere som jobber i utlandet med formål om å garantere Litauens nasjonale sikkerhetsinteresser, sa Gaizauskas til VG i oktober.

Opposisjonen i Litauen mener likevel at lovene som skal til for å kunne gjennomføre en utveksling, allerede er på plass. Samtidig har opposisjonen reagert på en formulering i loven hvor Litauen i praksis vil innrømme at litauerne som er involvert i en utveksling, var agenter.

– Mer snakk om dager enn uker

Risnes har tidligere bekreftet at han og Bergs russiske advokat har sendt en søknad til russiske myndigheter om benådning av deres klient. På en pressekonferanse onsdag bekreftet president Vladimir Putins pressetalsperson Dmitrij Peskov at søknaden er mottatt, men han kom ikke med noen opplysninger om når det vil bli tatt en avgjørelse om søknaden.

– Når den litauiske kabalen er lagt ferdig burde alt være klart for at presidentene i Litauen og Russland signerer benådningssøknadene. Og i det øyeblikket de er signert, skal Berg i teorien løslates, sier Risnes.

Han tror på en snarlig utveksling dersom lovforslaget i Litauen blir vedtatt.

– Mitt inntrykk er at det kan skje raskt, og at det er mer snakk om dager enn uker, sier Risnes, som samtidig tar forbehold om at han ikke har inngående kjennskap til prosessen i Litauen.

Mulig utveksling uten lovgodkjenning

NTB snakket i forrige uke med professor Tomas Janeliunas ved Universitetet i Vilnius. Han var da usikker på om lovforslaget vil få støtte i parlamentet.

– Det er en veldig uklar politisk situasjon der, fordi den regjerende koalisjonen av og til sliter med å få flertall, sa Janeliunas.

Han understreket likevel at det er en positiv holdning til en mulig utveksling i Litauen, og at en utveksling også kan skje dersom lovforslaget ikke godkjennes.

Det håper også Risnes på.

– Om lovforslaget skulle strande, håper jeg at de vil vurdere å gjennomføre en utveksling likevel. Jeg har inntrykk av at denne saken også er viktig for Litauen.