Fredag kveld skal den svenske ytringsfrihetsorganisasjonen PEN dele ut Tulcholskyprisen til den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai (55). Det er kulturministeren Amanda Lind fra Miljöpartiet som skal dele den ut, selv om Gui selv ikke er til stede. Han sitter fengslet i Kina.

Alt i helgen kom den kinesiske ambassadøren i Sverige med ramsalt kritikk av tildelingen. Etter det har kritikken eskalert.

Gui Minhai ble født i Kina, men har bodd i Sverige og ble senere svensk statsborger. I 2012 startet han et bokforlag i Hongkong som ga ut bøker som var kritiske til regimet i Beijing.

– Sårer Kina

Han har vært arrestert flere ganger, senest 20. januar 2018 da han reiste med tog til den kinesiske hovedstaden sammen med to svenske diplomater. Da tvang ti sikkerhetsagenter ham med seg. Dette har over lengre tid skapt knuter på tråden mellom Sverige og Kina.

Fredag truet kinesiske ambassadøren i Sverige, Gui Congyou, med at det vil få konsekvenser for Sverige om regjeringen deltar på tildelingen av prisen fredag kveld.

– Svensker kan ikke tro at de med god samvittighet kan såre det kinesiske folkets følelser og skade Kinas interesser, sier han i intervjuet med Sveriges Radio.

Han har beskriver Gui Minhai som er kriminell, en løgner og en ryktespreder.

– Det han har skrevet, er basert på løgner og fiendtlige utfall mot Kina, og det er derfor vi sier at han sprer løgner, sier ambassadøren.

Nå i ettermiddag sa ambassadøren at kulturministeren vil nektet adgang til Kina om hun deler ut prisen, melder nyhetsbyrået TT.

Sverige reagerer

Kinas ambassade har transkribert hele intervjuet med Sveriges Radio på sine hjemmesider. Der blir ambassadøren utfordret på hva slags konsekvenser tildelingen kan få.

– Sveriges renommé blant 1,4 milliarder kinesere vil bli skadet. Dessuten vil normalt samarbeid blir alvorlig hemmet. Vi vil uten tvil komme med mottiltak, sier ambassadøren.

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier at de ikke kommer til å gi etter for presset.

– Kulturministeren skal dele ut prisen. Hun har fått forespørselen og takket ja, og det er klart at vi holder på det. Vi kommer ikke til å gi etter for den typen trussel. Aldri, sier Löfven til Sveriges Television.

Sveriges utenriksminister Ann Linde reagerer på de sterke utfallene mot Sverige.

Kulturministeren selv har sagt følgende om kritikken.

– Vi har sagt til kinesiske utsendinger at vårt syn ligger fast og at Gui Minhai selvsagt skal frigis, sier hun.

– Verbal brutalitet

Kommentator Björn Wiman i Dagens Nyheter kaller Kinas utspill « en ny rekord i verbal brutalitet» og spør hvorfor måten Kina opererer ikke vekker sterkere reaksjoner internasjonalt.

Etter at den norske Nobelkomiteen ga fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo, var forholdet mellom Norge og Kina på frysepunktet i flere år.

Norge kom seg til slutt ut av den diplomatiske «fryseboksen» i desember 2016, etter å ha gått med på å skrive under på en avtale med kineserne som eksperter har kritisert for å være «ydmykende for Norge».

Svenske PEN begrunner tildelingen med at Gui Minhai har «arbeidet i ytringsfrihetens tjeneste. For dette ble han fengslet. Prisen gis til hans utrettelige arbeid for det frie ord (...)».

Kurt Tucholsky (1890–1935), som prisen er oppkalt etter, var en tysk forfatter som i mellomkrigstiden skrev kritisk om de antidemokratiske tendensene han så rundt seg, og som flyttet til Sverige.