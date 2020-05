India hardt rammet av gresshopper, ekstremvarme og korona

Myndighetene forbereder slutten på en gradvis nedtrapping av den to måneder lange nedstengningen av landet til tross for at antallet smittetilfeller fortsetter å øke.

Onsdag var det rapportert 7.293 nye smittetilfeller, som er det høyeste daglige antallet i India siden koronautbruddet startet.

Men indere forsøker nå å balansere ulike folkehelsekriser ved for eksempel å slippe unna ekstremvarmen i landet samtidig som de må holde sosial avstand i nyåpnede parker og markeder.

R S Iyer / AP / NTB scanpix

47 varmegrader

Syklonen Amphan krysset nylig Bengalbukta, som har vært uvanlig varm den siste tiden. Værsystemet dro med seg store mengder fuktighet og etterlot seg tørre, varme vinder som har ført til en hetebølge.

Temperaturen i New Delhi var denne uken oppe i 47 varmegrader, den høyeste temperaturen målt i byen i mai på 18 år. I tillegg sliter India med vannmangel, og titalls millioner mangler innlagt vann og aircondition.

– Viften gjør det bare varmere, men vi kan ikke åpne vinduet fordi det ikke har myggnett, sier hushjelpen Kalista Ekka.

Myggnett beskytter mot insekter som sprer malaria og denguefeber.

Den seks år gamle sønnen hennes har feber og sår hals, men er blitt bedt av leger om å bli hjemme på grunn av pågangen av koronapasienter på sykehuset. Dermed må de bli hjemme i den glohete toromsleiligheten i et fattig område i Sør-Delhi.

Manish Swarup / AP / NTB scanpix

Gresshoppeinvasjon

Samtidig har enorme gresshoppesvermer den siste måneden invadert områder sentralt og nord i landet og ødelegger avlinger i en sårbar region, som allerede sliter med de økonomiske konsekvensene av smittetiltakene.

Delstatsmyndighetene har ved hjelp av droner å sprøytet insektmiddel på over 300 steder i Rajasthan, Punjab, Madhya Pradesh, Gujarat og Uttar Pradesh.

Oppgitte bønder har dessuten forsøkt å slå med fat, plystre og kaste stein for å jage bort gresshoppene. I enkelte tilfeller er det også blitt tent branner for å forsøke å røyke dem ut.

– Disse insektene gir oss søvnløse netter. Vi er mer bekymret for dem enn for viruset, sier Mandeep Singh, som har brukt timevis på å prøve å jage gresshoppene bort fra bomullsfarmen sin i Punjab.

Myndighetene forsøker å stoppe svermene før monsunsesongen som begynner i juli. Hvis ikke frykter eksperter at sommeravlingene står i fare.