– Jeg er der führer, jeg er kongen, brølte Boris Johnson

Statsminister Boris Johnson ble fort lei av at rådgiverne behandlet ham som et lite barn. Reaksjonen var til tider barnslig.

Dominic Cummings fikk mye av skylden for problemene i Johnsons regjering.

23.04.2023 22:36

Da han ble statsminister etter et formidabelt valgskred i 2019, begynte Boris Johnson å omtale politiske motstandere med vulgære uttrykk for kvinnenes kjønnsorgan.

– Det var slik han trodde at arbeiderklassen snakker, sier en rådgiver.

Rådgiveren Dominic Cummings var riktig nok det vanlige briter oppfatter som middelklasse.

– Men han kom fra nordøst, det var arbeiderklasse nok for Boris, forklarte rådgiveren.

En ny bok om Johnsons tre år som statsminister avslører detaljer om hvor raskt ting begynte å gå galt for ham. Historikeren Anthony Seldon og forfatteren Raymond Newell har skrevet boken. The Times fikk trykke deler av den i helgen.

Johnson kommer ikke særlig heldig ut. Forfatterne bruker både åpne og anonyme kilder. Særlig der navngitte medarbeidere uttaler seg, er det pinlig for den tidligere statsministeren.

Johnsons motstandere pekte tidlig ut Cummings som statsministerens onde ånd.

Som et lite barn

Johnsons statsråd Michael Gove forteller om irritasjonen over at Johnson stolte altfor mye på rådgiveren Dominic Cummings. Gove sier til forfatterne at Cummings behandlet sjefen sin slik en verge behandler en liten prins som arver kongedømmet.

En anonym rådgiver sier at Cummings hele tiden følte at det var ham som skulle vært statsminister.

– Dom hadde et enormt ego. Han mente alltid at det var ham som skulle vært statsminister, og fortalte alle at Boris bare var et redskap.

Finansministeren trakk seg

En av Cummings’ hovedmotstandere i regjeringsapparatet var finansminister Sajid Javid. Cummings ville bli kvitt ham. Det gjorde han ved å få Johnson til å vingeklippe finansministeren sin.

Statsministeren innkalte Javid og ga beskjed om at alle rådgiverne hans skulle byttes ut, og la frem en liste med folk Cummings ville ha.

Javid svarte:

– Du forstår ikke hva som skjer, gjør du?

Så sa han til statsministeren at det var Cummings som i realiteten styrte landet.

– Det er en absurd påstand. Jeg har ansvaret. Det der er bare ikke sant. Du kan ikke si det, svarte Johnson,

Dermed trakk statsråden seg, etter et halvt år i jobben.

I november 2020 var det sluttfor Dominic Cummings. Han fikk sparken fra statsministerens kontor.

Ifølge boken begynte Cummings å snakke med statsministerens stemme. Og han ba stadig andre i staben om å ikke fortelle statsministeren hva de drev med.

Samtidig reagerte Johnsons allierte i parlamentet. De oppfattet Cummings som prinsipielt udemokratisk. Statsministerens rådgiver viste lite annet enn forakt overfor statsministerens partimedlemmer.

Der Führer og konge

Johnson forsto hva som rørte seg i partiet og regjeringskontorene. Han tok seg nær av at folk rundt ham ikke trodde at han hadde ansvaret.

Og han likte ikke inntrykket av at en rådgiver styrte landet.

– Det er meningen at jeg skal ha kontrollen. Jeg er der Führer. Jeg er kongen som tar avgjørelsene, sa han i frustrasjon.

Prinsesse Nøttnøtt

Johnsons nye kone, Carrie, mislikte Cummings stadig sterkere. Forakten var gjensidig, ifølge boken. Cummings kalte henne prinsesse Nøttnøtt bak hennes rygg.

Det de to hadde felles, var at Johnson sørget for å gi dem skylden når noe gikk galt rundt ham. Ikke minst ga han ektefellen ansvaret for at ting ikke ble gjort, forteller kilder.

– Han kunne fortelle oss at hun var umulig å ha med å gjøre, at hun var gal. At han ikke klarte å kontrollere henne, sier kilden.

Statsministeren ser også ut til å ha hatt glede av konfliktene rundt ham. En kilde sier at han helte bensin på begge leire, for å se hva som skjedde.

Johnson satt som statsminister fra juli 2019 til september 2022.

Det går stadig rykter om at han ønsker comeback som partileder og statsminister.