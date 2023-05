Kroningen av kong Charles: Disse kommer, disse kommer ikke. Dette skjer og slik skal det festes.

Hvem kommer, hvem kommer ikke og hva skjer når?

Denne uka kunne natteravner se denne prosesjonen i Londons gater. Da øvde 7000 soldater og 300 hester på det som skal skje lørdag.

05.05.2023 09:41

Hva skjer?

Kong Charles III og kona, dronning Camilla, blir kronet i Westminster Abbey lørdag. Dette er en religiøs seremoni med ritualer som går tusen år tilbake. Kroningen, som bekrefter Charles rolle som statsoverhode og «troens beskytter», er spekket med symboler og historie. Kongen vil love å følge lover og regler og beskytte den anglikanske kirken.

I Londons gater kan forbipasserende se store plakater at den nye kongen.

Når skjer det?

Lørdag 6. mai klokken 11.20 (norsk tid) forlater kong Charles og dronning Camilla Buckingham Palace i en gullkantet vogn, eskortert av soldater.

De er ventet ved kroningskirken Westminster Abbey en halvtime senere, klokken 11.50.

Klokken 12 starter seremonien. Etter planen skal kong Charles få selve St. Edward-kronen på hodet kl. 13. Etter salutter blir dronning Camilla kronet.

Klokken 14 drar kongeparet i en storslått kroningsprosesjon tilbake til slottet. Da vil de bli eskortert av flere tusen soldater, flere hundre hester, og musikkorps.

Kl 15.15 er de ventet på slottsbalkongen for å hilse på fremmøtte og en flyformasjon.

Hvor kan folk se dem?

Hundretusener er ventet i Londons gater og mange vil se det på storskjerm. Du kan følge tv-sendingen på aftenposten.no.

Dette er selve kroningskronen, som kongen vil få på hodet klokken 13, norsk tid. Når han forlater Westminster Abbey, vil han ha en annen krone på.

Får vi se alt?

Nei. Kong Charles gjør som moren og lar ikke TV-seerne se selve salvingen. Ritualet når kongen får den hellige oljen på hode, hender og bryst, skjer når han sitter i kroningsstolen, men skjult av en baldakin.

Kongeparet vil komme til Westminster Abbey i denne vognen, the Diamond Jubilee Coach, men forlate den i en annen.

Hvem kommer, og hvem kommer ikke?

Den nærmeste familien er selvsagte gjester. Hertuginne Meghan, kona til prins Harry, stiller imidlertid ikke. Prins Andrews ekskone Sarah Ferguson, som han fortsatt deler bolig med, er ikke invitert. Det er derimot dronning Camillas eksmann, Andrew Parker-Bowles. Kongens sønn, prins Harry, kommer. Men det blir bare en lynvisitt og det ryktes at han vil dra over Atlanteren igjen rett etter kroningen.

Flere av dronningens og kongens barnebarn vil være såkalte pasjer pasjerFra middelalderen: en ung adelsmann som gjør tjeneste hos en fyrste under seremonien.

Storbritannias statsminister og flere av hans forgjengere vil også være der, i likhet med flere folkevalgte.

Fra utlandet kommer blant annet Frankrikes president Emmanuel Macron. USAs president Joe Biden kommer ikke, men har sendt kona Jill til kroningen.

De europeiske kongehusene sender sine konger og kronprinser. Fra Norge stiller kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.

Det er også mange utsendinger fra Samveldelandene. Kong Charles blir statsoverhode også for mange av deres innbyggere.

Kongeparet har også invitert «vanlige folk». Blant annet er 850 personer som har gjort en innsats i lokalsamfunnet, invitert, samt skolebarn.

Bilder med kong Charles og hans to sønner Harry og William er hengt opp rundt i London. Men forholdet mellom dem er ikke det det en en gang var. Prins Harry kommer en snartur til kroningen, men kona Meghan blir hjemme i USA.

Er det noen kontroverser rundt gjestene?

Noen gjester har fått mer oppmerksomhet enn andre. Kinas president Xi Jinping kommer ikke, men sender visepresident Han Zheng. Ifølge britiske medier er han kontroversiell for sin rolle i å slå ned demokratiopprøret i Hongkong.

En annen omdiskutert gjest er nestlederen i Sinn Féin. Partiet er størst i Nord-Irland, men omstridt på grunn av sin historie. Nestleder og svoren anti-monarkist Michelle O’Neill sier hun har takket ja til invitasjonen fordi kroningen betyr mye for mange nordirer.

Britiske medier har notert seg at 94 år gamle Pamela Mountbatten, som var brudepike i dronning Elizabeths bryllup, ikke fikk noen invitasjon.

Dronning Elizabeth var bare 27 år da hun ble kronet. Sønnen vil være 74.

Blir alt akkurat som for 70 år siden, da Elizabeth II ble kronet?

Nei. Seremonien er kortere og har færre gjester enn forrige gang. I 1953 var 8000 invitert. I år blir det 2800.

For å markere at Storbritannia er et flerkulturelt samfunn, vil også ledere for andre religioner enn kristendommen spille en rolle.

I motsetning til forrige gang, skal ikke lordene avlegge troskap til kongen. I stedet bes folk, både de som er i kirken og de som ikke er det, om å love troskap til kongen. Dette er en radikal endring fra forrige gang.

Kroningsprosesjonen (2 kilometer) gjennom Londons gater blir mye kortere enn Elizabeths (8 kilometer). Men det vil bli veldig mye pomp og prakt, akkurat som sist gang.

Dronning Camilla blir også kronet. Hun vil få en krone som sist ble brukt av dronning Mary, bestemoren til dronning Elizabeth.

Hva skjer etterpå?

Folk er blitt oppfordret til å lage kroningspai etter en ny oppskrift og bli med på gatefester over hele landet. Det vil bli en stor konsert foran Buckingham Palace søndag kveld.

Og mandag har britene fått fri og en oppfordring om å delta i frivillige arbeid for å hjelpe andre i lokalsamfunnet.