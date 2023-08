Fredssamtaler på kort varsel: Dette håper Ukraina å oppnå

Denne helgen er det Ukraina-samtaler i Saudi-Arabia. – Man bør ha begrensede forhåpninger om hva de kommer frem til, mener ekspert.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj håper helgens samtaler blir et springbrett for et toppmøte i høst. Bildet er fra det nordiske toppmøtet i Helsingfors i mai. Vis mer

Det er Ukraina som har tatt initiativ til samtalene. Målet med møtet er å oppnå større internasjonal støtte i krigen mot Russland. Over 40 land skal delta, men Russland er ikke invitert.

Onsdag innkalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sine ambassadører. Han ga klar beskjed om at de måtte bruke alle tilgjengelige verktøy for å overbevise både trofaste allierte og mer nøytrale nasjoner, om at den eneste veien til varig fred er et fullstendig russisk nederlag, skriver The New York Times lørdag.

Møtet ble først kjent lørdag i forrige uke, da The Wall Street Journal omtalte det.

Kort forvarsel

USA, Brasil, India, Polen og Sør-Afrika var blant landene som tidlig meldte at de ville delta. Andre ventet helt til dagen før møtet, før de opplyste om at de vil sende representanter.

Det gjaldt ikke minst Kina: Fredag kom nyheten om at de sender den høytstående diplomaten Li Hui.

– Kina er villig til å jobbe sammen med det internasjonale samfunnet for å fremme en politisk løsning på krisen i Ukraina, sa talsperson Wang Wenbin i det kinesiske utenriksdepartementet.

Lørdag morgen kom beskjeden om at også Norge vil delta:

– Vi bekrefter at Norge er representert på møtet på embetsnivå, skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i Utenriksdepartementet i en e-post til NTB lørdag morgen.

Normalt ville denne typen møter vært planlagt mange måneder i forveien, sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Det blir å spekulere, men kanskje invitasjonene ble sendt sent for ikke å skape for mye diskusjoner i forkant, sier han til Aftenposten.

Forventer vanskelige samtaler

Det har i liten grad blitt opplyst hva som konkret vil skje i løpet av helgens samtaler.

Ifølge den ukrainske delegasjonen håper de å kunne bli enige om noen sentrale prinsipper for hvordan en kan avslutte Russlands krig i Ukraina.

– Jeg forventer at samtalene vil bli vanskelige, men vi har sannheten på vår side, sa Andiy Yermak, som leder den ukrainske delegasjonen, fredag, ifølge Reuters.

– Man bør ha begrensede forhåpninger om hva de kommer frem til, mener Ukraina-ekspert Tom Røseth.

Han sier at håpet fra ukrainsk side er tre ting:

1. En klar og direkte uttalelse om at Ukrainas territorielle integritet skal respekteres. Dette er det beste man kan håpe på, mener Røseth.

– Det er jo noe alle landene egentlig står for, siden de har signert FN-pakten, sier han.

2. Mer global støtte, også fra landene som har valgt å ikke ta side, ved at de indirekte fordømmer russiske handlinger i Ukraina.

Røseth trekker særlig frem at Russland har gått bort fra kornavtalen og nå bomber kornmål i Ukraina.

3. At samtalene skal føre til et Ukraina-møte som igjen vil føre til økt materiell, økonomisk og diplomatisk støtte fra en større krets.

Kan bli toppmøte i høst

Zelenskyj har selv sagt at han håper at samtalene i Saudi-Arabia i helgen blir et springbrett for et toppmøte i høst. Røseth tror at også et slikt møte vil finne sted uten Russland, som ikke deltar i helgens samtaler, men sier de «følger med».

Røseth mener det er lurt at Russland ikke er invitert på møtet i Saudi-Arabia. For det første fordi det kunne ha ført til at færre vestlige land ønsket å stille. Og videre fordi samtalene trolig hadde blitt mer polarisert.

I verste fall ser Røseth for seg at samtalene ikke kommer noen vei. Flere av landene ser det ikke i sin interesse å klart støtte Ukraina.

– Jeg tror nok det er i BRICS BRICSBRICS er en forkortelse for landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.-landenes interesse ikke å forverre relasjonen med Vesten. Samtidig ønsker de fordelene med å samarbeide med Russland. For disse landene er det viktig å ri to hester. Spørsmålet er hvor langt de vil gå i negativ retorikk om Russlands handlinger i Ukraina.

Arkivbilde. President Volodymyr Zelenskyj og kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah i Saudi-Arabia i mai i år. Vis mer

Endringer på bakken vil avgjøre

Fremtiden for europeisk sikkerhetspolitikk ser dyster ut tross samtalene, synes Røseth. Han tror ikke det er mulig å få til direkte samtaler mellom Ukraina og Russland før tidligst til vinteren.

– Uansett hvordan krigen ender, står vi overfor et truende Russland i Europa i tiden fremover. Et scenario med en fredsavtale er pr. nå nesten umulig å se for seg, sier han.

Røseth ser imidlertid muligheten for at endringer på bakken kan føre til politiske endringer i begge hovedsteder. Det kan igjen føre til en våpenhvile og på sikt en fredsavtale.