Jakten i Svartehavet er i gang: – Dette kan bli en velsmakende seier for Russland

Russerne vil ha tak i den styrtede amerikanske dronen. Vraket kan bli viktig valuta for Vladimir Putin.

Torsdag friga det amerikanske militæret en video av luftkollisjonen. Den viser blant annet at et russisk jagerfly slapp ut bensin i forkant av styrten.

18.03.2023 19:47

Tirsdag denne uken holdt verden pusten. USA og Russland barket sammen i luften over Svartehavet. En amerikansk drone ble trakassert av russiske jagerfly. Hendelsen endte med at det ubemannede amerikanske fartøyet styrtet i sjøen.

Kollisjonen markerer en opptrapping mellom stormaktene. På russiske Telegram hoverte de russiske militærbloggerne.

– Det er slike hendelser som kan tvinge folk i Pentagon til å moderere sin iver og kanskje redusere sin etterretningsaktivitet i Svartehavet, skrives det optimistisk på kanalen «Rybar».

Kanalen har over 1 million følgere. Den er hyppig sitert internasjonalt med sine oppdateringer fra krigen. Den kan spores tilbake til en programmerer fra Moskva, ifølge russiske medier.

Ikke bare godter bloggerne seg over den amerikanske styrten. Den sies å være «en logisk konsekvens av Natos provoserende handlinger i Svartehavet».

Det kommer også en pekepinn på veien videre:

– Et viktig spørsmål er hvem som vil være den første som finner vraket. For Russland kan dette bli en velsmakende seier.

Hvorfor er det så viktig hvem som finner vraket? Hva er det som ligger i dronen som russerne gjerne vil ha tak i?

Jakten er i gang

Dronen var på et rutinemessig rekognoseringsoppdrag over det betente Svartehavet. Her ligger Krym-halvøya. Den annekterte Russland i 2014.

I dag holder den russiske Svartehavsflåten til i byen Sevastopol på halvøya.

Russland har lokalisert dronen omtrent 60 kilometer fra Sevastopol. Det meldte den lokale nyhetsportalen Forpost torsdag.

De siterer kilder nær det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge disse kildene ligger vraket på 850–900 meters dyp.

Russiske skip skal nå ha omringet vrakstedet, ifølge saken som er sitert i russiske medier.

Patrick Ryder er Pentagons talsperson. Han bekreftet torsdag at Russland er på jakt etter dronen. Han sa også at amerikanerne har prøvd å beskytte og slette informasjonen om bord. Derfor skal det være tvilsomt at russerne ville finne noe av verdi skulle de finne vraket.

Ikke alle er like skråsikre på det.

Kan brukes i byttehandel

Det er nemlig ikke bare informasjon som dronen har samlet inn, som er av interesse. Dronen i seg selv er også interessant for Russland.

– Dronen inneholder nok en del sensitiv teknologi som russerne gjerne vil ha innsikt i, og som amerikanerne ønsker å skjerme, sier Lars Peder Haga.

Han er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen ved Forsvarets høyskole.

Han understreker at Russland i dag ikke har operative droner med en slik pakke av satellittstyring og sensorer som en Reaper har. I tillegg mener Haga at dronen kan brukes som en brikke i et større spill:

– De kan nok også kunne bruke dronen som det som kalles «etterretningsvaluta» mot for eksempel Kina. Det vil si at de bytter kunnskapen de får om teknologiene i dronen eller selve delene, mot andre ting, sier han.

Det er ikke tilfeldig at nettopp Kina trekkes frem. Russlands forhold til Vesten har knapt vært dårligere. Men kort tid før Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina, understreket Putin og kinesiske myndigheter sitt tette samarbeid. Fredag ble det klart at den kinesiske presidenten Xi Jinping besøker Moskva.

Haga mener også det er en annen grunn til at russerne nå jakter dronen.

– En liten propagandaseier

Den russiske vinteroffensiven i Ukraina har ikke gått etter Putins plan. Ambisjonen var å ta hele Donetsk fylke. Men det har russerne ikke lykkes med. De har heller ikke fått kontroll på prestisjebyen Bakhmut. Det til tross for at de har brukt enormt mye tid, ressurser og soldater i forsøket.

Med andre ord: Russland trenger en seier.

– Det er nok også et prestisjespørsmål å få tak i dronen, sier Haga:

– Og det vil nok være en liten propagandaseier for dem på hjemmebane å kunne vise frem vrakdeler av en «ondsinnet», høyteknologisk plattform som har falt ned.

De begeistrede meldingene blant russiske militærbloggere underbygger dette.

– Men hvilken skade vil det utgjøre om russerne får tak i dronen?

– Den potensielle skaden vil ligge i at russerne får tilgang til teknologier som de ikke mestrer selv i dag, sier Haga.

Men han tror ikke det vil føre til noen sterk amerikansk reaksjon:

–Jeg tror ikke vi kommer til å se noen annen direkte amerikansk «gjengjeldelse» enn et formelt krav om å få dronen tilbake og gjerne en tur til på teppet for Russlands ambassadør til USA.