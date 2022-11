Iranskfødte brødre i Sverige nekter å ha spionert for GRU

De to iranskfødte brødrene Peyman og Payam Kia nekter i avhør for at de i årevis har spionert for Russlands militære etterretningstjeneste GRU i Sverige.

En tidligere ansatt i det svenske sikkerhetspolitiet (Säpo), som også har jobbet for Sveriges militære etterretningstjeneste (Must), er sammen med broren tiltalt for å ha spionert for russisk etterretning.

NTB

7 minutter siden

42 år gamle Peyman Kia hadde i flere år høyt betrodde stillinger i det svenske sikkerhetspolitiet Säpo og Sveriges militære etterretningstjeneste Must.

I Säpo jobbet han ifølge seg selv med kontraspionasje, noe som innebar at han deltok i jakten på utenlandske spioner i Sverige, blant dem russiske.

I Must var han ifølge Dagens Nyheter arrow-outward-link tilknyttet den aller hemmeligste avdelingen, Kontoret för särskild inhämtning (KSI), som blant annet håndterer svenske agenter i utlandet. Ansatte i denne avdelingen kan også operere under falsk identitet.

Ødela harddisk

I slutten av september i fjor ble han etter lengre tids etterforskning pågrepet og har sittet i varetekt og lange avhør siden. To uker etter pågripelsen ble også den 35 år gamle broren pågrepet.

Ifølge tiltalen fikk Payam Kia nærmest panikk da broren ble pågrepet og ødela og kastet harddisken på en PC. Den ble senere funnet i en søppelkasse i Uppsala-området.

Mistenkelige søk

Etterforskningen avdekket videre at Payam Kia hadde lånt en annen PC og foretatt en rekke mistenkelige søk knyttet til spionasje, muligheten for å unnslippe, strafferamme og soningsforhold i dagene etter brorens pågripelse.

Han søkte også etter råd om hvordan man permanent kan slette innhold på mobiltelefoner og i chatteapper, og politiet mener at det var han som sto for den løpende kontakten med GRU.

– I Payams tekster finnes det en rekke deler som kan være relatert til kontakt med fremmed makt og til planlegging av en overlevering av noe som ser ut til å gi et større økonomisk bidrag, står det ifølge Aftonbladet arrow-outward-link i tiltalen.

Notater om GRU

Peyman nektet ifølge svenske medier å forklare seg i de første avhørene, men svarte etter hvert på etterforskernes spørsmål. Han nekter enhver befatning med russisk etterretning.

Politiet har blant annet konfrontert ham med et notat der det står «800.000 i måneden gru», men Peyman avviser at dette henviser til betaling fra Russlands militære etterretningstjeneste GRU.

Også i flere andre notater nevner Peyman «GRU-greia», noe han under avhørene ikke kunne gi noen god forklaring på, bortsett fra at det trolig var forkortelse for noe.

Dersom det er dette svensk politi bygger sin spionmistanke på, er de «helt ute og sykler», hevdet han under et av avhørene som er omtalt i tiltalen.

Grov spionasje

Ifølge tiltalen, som lyder på grov spionasje og utlevering av hemmeligstemplet materiale av stor viktighet for svensk sikkerhet, har de to brødrene hatt kontakt med russisk etterretning helt siden 2011.

– Gjerningen er grov ettersom det dreier seg om forhold som er av stor betydning. Informasjonen som er innhentet og videresendt uten autorisasjon, kan skade Sveriges sikkerhet dersom den når fremmed makt, opplyste førstestatsadvokat Per Lindqvist da tiltalen ble kunngjort fredag.

Ble overvåket

Etter karrieren i Säpo og den militære etterretningstjenesten Must begynte Peyman Kia i det svenske Livsmedelsverket, der han raskt steg i gradene og fikk en betrodd stilling.

42-åringen var da alt i søkelyset til Säpo, som helt siden 2017 hadde overvåket ham. Blant annet ble mannens bankboks gjennomsøkt seks ganger i årene 2017 til 2019. Dette avdekket at han hadde fått oppholdstillatelse i Canada.