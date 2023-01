Verden Klimakrisen Katolske kloster-søstre til kamp mot Equinor

NEWFOUNDLAND (Aftenposten): De sier de holder seg unna politikk. Men kvinnene i Sisters of Mercy kan fort bli et problem for Equinor.

21 minutter siden

De jobber i det stille for å redde skaperverket mot flere ødeleggende klimaendringer. Men det er mange som lytter til dem.

Løftene svirrer i småbyen St. Johns, Nord-Amerikas eldste by, på østkysten av Newfoundland i Canada.

Kan norske Equinors nye storsatsing gi tusenvis av arbeidsplasser og milliarder av dollar til en slunken provinskasse?

Mange i St. Johns ønsker Equinors planer om å hente olje fra havbunnen utenfor byen hjertelig velkommen.

Men ikke alle. Og motstanden kommer fra kanskje litt uventet hold.

