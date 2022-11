Han ble kjent for å slenge babyer rundt seg som filledukker. Nå er han Putins mann i Ukraina-krigen.

I Ukraina var de skurker. Under Putin blir de ledere.

Kirill Stremousov har laget en oppskrift på hvordan man ferierer billig med en stor familie. De har blant annet hatt en ferie i Norge der han viser frem det han var mest kjent for på internett: såkalt babygymnastikk.

7 minutter siden

Bratte fjell, blikkstille fjord og en sol som kjemper med skyene om oppmerksomheten. Det norske fjordlandskapet er ikke å ta feil av. Det foran i bildet er imidlertid mindre vanlig: En mann som balanserer et barn på én hånd.

Eller, mindre vanlig for de fleste. For ukraineren Kirill Stremousov er nettopp denne «gymnastikken» med barn blitt et varemerke.