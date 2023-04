En mann kastet yoghurt på dem. Men det var de iranske kvinnene som ble pågrepet - for ikke å ha dekket til håret.

To kvinner er arrestert etter å ha blitt angrepet i en butikk i Iran.

Bildet er fra en video som er gått viralt. Her har mannen akkurat kastet yoghurt på de to kvinnene som senere ble arrestert.

01.04.2023 21:09

I en video som har gått viralt, kan man se en sint mann snakke med de to kvinnene i en butikkø. Så tar han noe som ser ut som en stor boks med youghurt fra en hylle og heller innholdet over hodene på dem. Butikkeieren er raskt på pletten og kaster ham ut av butikken.

Ifølge BBC sier domstolen i Iran at kvinnene er blitt varetektsfengslet for å vise håret offentlig - noe som er ulovlig i landet.

Også mannen skal være arrestert for å ha forstyrret ro og orden etter at videoen ble spredt i sosiale medier i Iran og publisert av BBC.

Alle tre skal ha blitt pågrepet samme dag.

En protestbølge

Arrestasjonene kommer etter flere måneder med protester fra folk som krever slutt på at den obligatoriske hijabbruken.

Selv om det er ulovlig ikke å bruke hijab i det offentlige rom, er det mange kvinner som trosser forbudet i de store byene.

Protestene har spredt seg i den islamske republikken etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt i Teheran, etter angivelig å ha brukt hijaben på feil måte.

Flere hundre mennesker ble drept i demonstrasjonene som fulgte, og tusenvis ble pågrepet. De landsomfattende protestene førte Iran ut i den største krisen på mange år.

Regimet har beskrevet protestbølgen som «opptøyer» oppmuntret av Vesten. Myndigetene overvåker brudd på kleskoden blant annet ved å bruke video, påpeker NTB. De strammer vanligvis inn på håndhevingen under ramadan.

«Religiøs nødvendighet»

Irans president Ebrahim Raisi gjentok lørdag at det er en «religiøs nødvendighet» for iranske kvinner å bære hijab.

– Hijab er et juridisk anliggende, og det er obligatorisk, sier han.

Før han ble president i 2021, var ultrakonservative Raisi høyesterettsdommer og sjef for rettsvesenet. Det iranske rettsvesenet er basert på prestestyrets strenge tolkning av islamsk lov.

I helgen rykket også nåværende leder for rettsvesenet, Gholamhossein Mohseni Ejei, ut med enda en advarsel og truet med å straffe dem som ikke følger kleskoden. Han antydet at kvinner som ikke bruker hijab i det offentlige rom viser forakt for Den islamske republikken Irans system og verdier, ifølge nyhetsbyrået Fars.