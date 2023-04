Bekreftet: Ung kvinne arrestert etter eksplosjonen i St. Petersburg

26-åringen er mistenkt for søndagens drap på en russisk militærblogger.

03.04.2023 07:49 Oppdatert 03.04.2023 10:40

32 personer ble skadet i søndagens eksplosjon i en kafé i St. Petersburg, 10 av dem alvorlig. Men det meste har handlet om den foreløpig eneste personen som ble drept, militærbloggeren Vladlen Tatarskij.

Mandag meldte nyhetsbyrået Interfax at politiet har pågrepet en 26 år gammel kvinne for drapet.

Det var senere motstridende meldinger om arrestasjonen. Men senere på dagen bekreftet Etterforskningskomiteen, Russlands svar på FBI, at kvinnen er arrestert.

Etterlysningen av 26-åringen, fra nettsiden til Russlands innenriksdepartement.

Videoen i toppen av saken skal vise henne på vei inn i kafeen, der hun overrakte en gips-statuett til Tatarskij.

På utsiden lignet denne militærbloggeren selv. På innsiden skal det ha vært rundt 200 gram TNT.

Reiste til Georgia?

Politiet har ransaket 26-åringens leilighet, skriver Moskovskij Komsomolets, en av Russlands største aviser.

De siterer noen av vennene hennes på at hun er «en typisk St. Petersburg-jente: farget hår, rare klær og slike ting». Da krigen brøt ut, skal hun ha reist til Georgia, før hun returnerte et halvt år senere.

26-åringen er nå ettersøkt i Russland. Men det russiske innenriksdepartementet holder muligheten åpen for at hun kan ha blitt lurt.

Den russiske avisen RBK skriver mandag at etterforskningen ikke utelukker at hun kan ha vært uvitende til at statuetten inneholdt eksplosiver. En etterforskningskilde sier til avisen at de har kartlagt at den mistenkte og den drepte har hatt flere kontaktpunkter tidligere.

Etterforskere i arbeid på kafeen Street food no. 1, etter søndagens eksplosjon.

Kritiserer Vesten

Russlands utenriksdepartement hyller mandag den døde militærbloggeren som «en vokter av sannheten».

– Russiske journalister er konstant utsatt for trusler om represalier fra Kyiv-regimet, sier departementets talskvinne Maria Zakharova på Telegram.

Samtidig går hun til angrep på Vesten, som hun mener er dobbeltmoralsk.

– Mangelen på vestlig fordømmelse i lys av deres gjentatte bekymringer for sikkerheten til journalister og den frie pressen, taler for seg selv.