Den drepte militærbloggeren var dømt til 12 år for væpnet ran

En 26 år gammel kvinne er arrestert på drapet på den russiske militærbloggeren. Som fikk sin frihet fordi Putin invaderte nabolandet.

03.04.2023 07:49 Oppdatert 03.04.2023 13:27

32 personer ble skadet i søndagens eksplosjon i en kafé i St. Petersburg, 10 av dem alvorlig. Men det meste har handlet om den foreløpig eneste personen som ble drept, militærbloggeren Vladlen Tatarskij.

Russiske myndigheter peker mandag på ukrainsk etterretning – og på en gruppe opprettet av Aleksej Navalnyj.

46-åringen er Russlands mest kjente russiske opposisjonsleder. Han ble forgiftet, deretter arrestert og sitter nå fengslet i en russisk fangeleir.

Navalnyj kalles for Putins erkefiende, og anklagene mot ham er fabrikerte av russiske myndigheter.

Russland la ikke frem bevis eller årsaken til mistanken.

Uansett hvem som har øverste ansvaret: Mandag ble 26 år gamle Daria Trepova arrestert for drapet.

Et av Daria Trepovas bilder på 26-åringens Facebook-konto.

Videoen i toppen av saken skal vise 26-åringen på vei inn i kafeen, der hun overrakte en gips-statuett til Tatarskij.

På utsiden lignet denne militærbloggeren selv. På innsiden skal det ha vært rundt 200 gram TNT.

Kafé-eksplosjonen i 2018

Hvem var egentlig mannen som døde i eksplosjonen, Vladlen Tatarskij?

Han het opprinnelig Maxim Fominm, og var en sterk tilhenger av krigen mot Ukraina. Det var også den russiske invasjonen som ga ham friheten.

Da Krym ble invadert og annektert av Russland i 2014, satt nemlig Tatarskij fengslet i Krym, ifølge den tyske avisen Frankfurter Allgemeine. Nærmere bestemt i Donetsk, der han hadde vokst opp og nå sonet en dom på 12 år for et væpnet bankran i 2011.

Da det sommeren 2014 brøt ut kamper i nærheten av fengselsleiren, klarte han å rømme. Tatarskij ble så med å kjempe for den russiskvennlige Folkerepublikken Donetsk.

Lykken snudde igjen da han ble arrestert på ny – og enda en gang da han ble benådet av «folkerepublikkens» leder, Aleksandr Zakharchenko.

Sistnevnte ble i 2018 drept på akkurat samme vis som Tatarskij: I en eksplosjon. På en kafé.

Tatarskij fortsatte å tjenestegjøre for øst-ukrainske separatister frem til 2019. Da flyttet han til Moskva, tok navnet Vladlen Tatarskij, og begynte å skrive om invasjonen.

Tatarskij har det siste året markert seg som en sterk tilhenger av Russlands angrepskrig. Gjennom sosiale medier har han levert russisk propaganda og konspirasjonsteorier samtidig som han har rapportert fra bakken i Ukraina.

Han har også kritisert russiske myndigheter for ikke å ha levert nok utstyr til fronten. Men senest i høst var han invitert til Kreml for å markere at Russland ulovlig annekterte områder i Ukraina.

Etterforskere i arbeid på kafeen Street food no. 1, etter søndagens eksplosjon.

Kritiserer Vesten

Russlands utenriksdepartement hyller mandag den døde militærbloggeren som «en vokter av sannheten».

– Russiske journalister er konstant utsatt for trusler om represalier fra Kyiv-regimet, sier departementets talskvinne Maria Zakharova på Telegram.

Samtidig går hun til angrep på Vesten, som hun mener er dobbeltmoralsk.

– Mangelen på vestlig fordømmelse i lys av deres gjentatte bekymringer for sikkerheten til journalister og den frie pressen, taler for seg selv.

Reiste til Georgia?

Politiet har ransaket leiligheten til 26 år gamle Daria Trepova, skriver Moskovskij Komsomolets, en av Russlands største aviser.

De siterer noen av vennene hennes på at hun er «en typisk St. Petersburg-jente: farget hår, rare klær og slike ting». Da krigen brøt ut, skal hun ha reist til Georgia, før hun returnerte et halvt år senere.

Etterlysningen av Daria Trepova, fra nettsiden til Russlands innenriksdepartement.

Det russiske innenriksdepartementet holder muligheten åpen for at hun kan ha blitt lurt. Den russiske avisen RBK skriver mandag at etterforskningen ikke utelukker at hun kan ha vært uvitende til at statuetten inneholdt eksplosiver.

En etterforskningskilde sier til avisen at de har kartlagt at den mistenkte og den drepte har hatt flere kontaktpunkter tidligere.