Ecuador måtte finne en ny måte for å håndtere hundrevis av tonn med beslaglagt kokain

Enorme mengder kokain slår følge med bananene fra Ecuador til Europa. Det byr på noen uventede problemer.

Kokainen blandes med sement, sand og vann. Så brukes den til å bygge et lager for avfall i Ecuador. Bildet er fra 3. mars.

01.04.2023 14:11

Norgeshistoriens største kokainbeslag kom trolig fra Ecuador. Det var ikke tilfeldig at kokainen ble funnet blant bananer. Ecuador er verdens største bananeksportør.

Det er også blitt et av de største transittlandene for kokain som er produsert i Peru eller Colombia, og som skal til Europa eller Nord-Amerika.

Stadig meldes det om gigantiske beslag av kokain. I februar fant politiet nesten 9 tonn i en annen bananforsendelse. Den skulle til Belgia, ifølge BBC.

Og i fjor ble hele 200 tonn kokain beslaglagt i landet. De store funnene har noen overraskende konsekvenser. For hva skal Ecuador egentlig gjøre med flere hundre tonn kokain?

Blandes med sement

Faktisk er det snakk om så store volum at politiet i Ecuador har gått tom for plass i alle sine 27 lagerbygg, ifølge Reuters. Og kapasiteten på ovnene som brukes for å brenne narkotikaen, er sprengt.

Men nå har FNs avdeling for narkotika og kriminalitet laget noen nye retningslinjer:

– Kokain, sement, sand og vann blandes sammen med et spesielt mengdeforhold, skriver de på egne hjemmesider.

– Det kan for eksempel brukes til å bygge et søppelanlegg.

Og det er nettopp det de har gjort. Kokainen er blandet inn i sement som brukes i gulvet på et avfallsanlegg på et hemmelig sted i Ecuador. På denne måten kan myndighetene i Ecuador ødelegge 10 tonn kokain på bare én dag.

Sikkerhetsstyrker vokter store mengder beslaglagt narkotika i Cayambe i Ecuador. Blokker med kokain legges på et bånd. De skal bli sement. Kokainen blandes med sement. Arbeidere bruker kokain-sementen til å bygge gulvet på et avfallsanlegg. Det er hemmelig hvor avfallsanlegget ligger.

Vanligvis kan det ta så mye som to uker å ødelegge 10 tonn kokain. Det er også ekstra risiko forbundet med at narkotikaen står på lager så lenge. Den kan bli stjålet. I tillegg er det dyrt å oppbevare den trygt.

– Denne prosessen er billigere, raskere og påvirker ikke miljøet, sa leder for Ecuadors narkotikapoliti Pablo Ramirez til Reuters.

Så langt har 350 tonn med kokain blitt brukt i byggingen av søppelanlegget, skriver nyhetsbyrået. Og det er planer om flere infrastrukturprosjekter.

Drap og korrupsjon

Men den omfattende flyten av narkotika gjennom Ecuador byr også på andre problemer. Det er knyttet til en skarp økning i vold og korrupsjon. Mexicanske karteller har infiltrert lokale gjenger.

Mye av narkotikaen fra Ecuador sendes med skip fra havnebyen Guayaquil. «Vold utført av kriminelle er blitt nærmest rutine», i byen, ifølge tankesmia International Crisis Group. De påpeker at guerilla- og kartellvirksomhet ikke har preget Ecuador i stor grad tidligere. Tvert imot har det vært ett av de tryggere landene i Sør-Amerika.

Men volden har økt kraftig. Antallet drap ble nesten tredoblet fra 2020 til 2021. Politiet knytter drapene til gjenger som er involvert i kokainhandel.

Volden følger med narkotikaen til Europa. Lederen for det Europeiske overvåkingssenteret for narkotika, Alexis Gosdeel, advarte i februar om konsekvensene:

– Den økende flyten av kokain truer nå hele EU, sa han, ifølge BBC.

– Jeg er dypt bekymret for at det voksende markedet for kokain i Europa bringer med seg en økning i vold og korrupsjon i offentlige institusjoner, understreket han.