SMS-er avslører drama mellom Elon Musk og Twitter-sjefen

Elon Musk ville kjøpe Twitter. Så trakk han seg. Det resulterte i en rettslig konflikt. Nå får hele verden et unikt innblikk i en milliardærs SMS-er.

Her er Tesla-gründer Elon Musk på ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger i august. Musk er nå i retten etter at han trakk seg fra Twitter-handelen tidligere i år.

«Jeg går ikke inn i styret. Dette er bortkastet tid», skrev Musk i en SMS til Twitter-sjef Parag Agrawal.

«Det gir ingen mening å kjøpe Twitter om vi nå går inn i tredje verdenskrig», skrev han til en bankansatt i Morgan Stanley.

Medier verden rundt fråtser i Elon Musks private tekstmeldinger. SMS-ene er blitt bevismateriale i retsstriden mellom Twitter og Musk.

Her er fem funn i SMS-loggene (som du selv kan lese her):

1. «Rareste stedet jeg har hatt et møte»

Det var først i slutten av mars Musk kom i kontakt med Twitter-sjef Parag Agrawal. Da var det god stemning. Det første møtet mellom de to var sammen med Twitters styreleder Bret Taylor 31. mars.

Hvor? I en Airbnb-leilighet nær en flyplass, tett på traktorer og esler.

«Dette stedet vinner prisen for det rareste stedet jeg har hatt et møte i det siste», skrev Taylor i en SMS.

«Dette var minnerikt av flere årsaker. Jeg koste meg skikkelig», skrev Agrawal i en SMS til de to etter møtet.

Fakta Bråket om Twitter Tesla-gründer og verdens rikeste mann, Elon Musk, ville kjøpe tech-giganten Twitter. Etter flere uker med frem og tilbake ble de enige om en sum på 44 milliarder dollar. Plutselig trakk Musk seg. Twitter-styret mente at det kunne han ikke. Derfor saksøkte de ham for å få pengene de mente han hadde lovet dem. I slutten av juli gikk Musk til et motsøksmål mot Twitter. Musk ville mye med Twitter. Han ville få ut mer av potensialet. Skape en bredere diskusjonsarena. Takhøyden skulle være stor, og spamkontoer skulle bort, har han sagt. Offisielt har Musk forklart retretten med at Twitter ikke klarte å bevise at mindre enn fem prosent av plattformens brukere er spamkontoer. Det betente finansdramaet starter 17. oktober i domstolen i den amerikanske delstaten Delaware. Vis mer

Twitter-sjef Parag Agrawal var ikke bare på godfot med Elon Musk. Det avsløres av Musks SMS-logger.

2. Så surnet forholdet

4. april ble det kjent at Musk kjøper 9,2 prosent av Twitter og at han skulle inn i styret.

Kort tid etter ble det bråk.

«Dør Twitter», spurte Musk på Twitter 8. april. Han viste til at de mest fulgte Twitter-brukerne er inaktive kontoer som knapt poster noe.

Da reagerte Twitter-sjef Agrawal.

«Du står fritt til å tvitre "dør Twitter?" og hva som helst om Twitter – men det er mitt ansvar å fortelle deg at det ikke akkurat hjelper meg med å gjøre Twitter bedre», skrev Agrawal til Musk.

Musk svarer umiddelbart med tre korte meldinger:

«Hva har du fått gjort denne uken?»

«Jeg blir ikke med i styret. Dette er bortkastet tid.»

«Jeg vil legge inn et bud og ta Twitter av børs.»

3. «Dere kan ikke jobbe sammen»

25. april ble det kjent at Musk ville kjøpe hele Twitter. Da prøvde tidligere Twitter-sjef Jack Dorsey å megle mellom Musk og Agrawal. De tre hadde et videomøte.

«Parag jobber altfor sakte og forsøker bare å tilfredsstille folk som aldri blir fornøyd – uansett hva han gjør», skrev Musk til Dorsey etter samtalen.

«I det minste ble det klart at dere to ikke kan jobbe sammen. Det var oppklarende», svarte Dorsey.

4. Kjendiser tok kontakt

Det var mange Musk-fans som så sitt snitt til å kontakte ham da det ble klart at Musk ville kjøpe Twitter. Blant dem var podkastvert Joe Rogan.

«Skal du frigjøre Twitter fra den sensurglade mobben», spurte Rogan.

Den kjente CBS-verten Gayle King ville ha et intervju.

«Wow! Synes du ikke at vi bør sette oss ned sammen, ansikt til ansikt? Dette er hva barn i dag ville kalt et "gangsta move". Jeg vet ikke hvordan aksjonærene kan si nei til dette. Som jeg sa, du er ikke som de andre barna i klassen», skrev hun.

Sjef for utgiverselskapet til de to tyske avisene Die Welt og Bild, Mathias Döpfner, tok også kontakt.

«Die Welt-redaktøren ga akkurat et intervju om hvorfor han forlater Twitter. Det han kritiserer, er akkurat det du ønsker å endre på. Jeg gleder meg til å diskutere Twitters fremtid når du er klar. Så spennende», skrev Döpfner.

Musk fikk også meldinger fra Microsoft-sjef Satya Nadella, Linkedin-gründer Reid Hoffman og medieinvestor James Murdoch, for å nevne noen.

Podkastvert Joe Rogan tok kontakt med Elon Musk. «Skal du frigjøre Twitter fra den sensurglade mobben», spurte Rogan.

5. Flere fikse ideer

Midt i en SMS-samtale med styreleder Bret Taylor i slutten av mars utbrøt Musk:

«Kryptospam på Twitter må virkelig knuses. Det ødelegger brukeropplevelsen, og de lurer så mange uskyldige personer.»

Men Musk er ingen kryptomotstander. Han hadde en «plan B» for Twitter: Å kvitte seg med spamkontoer ved at å kreve at alle som skrev en tweet, skulle belastes med for eksempel 0.1 dogecoin, som er en kryptovaluta.

Tech-investor Jason Calacanis lanserte en forretningsidé om at kjendiser kunne betale en liten sum for hver følger de fikk, for at de i retur kunne kontakte følgerne med reklame.

«Se for deg at vi ber Justin Beaver (Bieber, journ.anm.) komme tilbake, og så lar vi ham sende meldinger til fansen sin. Han kunne solgt faneffekter og billetter for ti millioner dollar umiddelbart», skrev han i en SMS.

Calacanis jobbet hardt for å få jobbe for Musk. «Styremedlem, rådgiver, hva som helst ... you have my sword (sitat fra Ringenes Herre, journ.anm.)»

«You know I’m ride or die brother – I’d jump on a grande (grenade, journ.anm.) for you», skrev han.

Saken starter 17. oktober

Musk trakk budet sitt i begynnelsen av juli. Det godtok ikke Twitter, som leverte et søksmål.

Musk svarte med et motsøksmål.

Det betente finansdramaet starter 17. oktober i domstolen i den amerikanske delstaten Delaware.