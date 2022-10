Her er fotballhistoriens verste stadionkatastrofer

De dødelige opptøyene i Indonesia er allerede blant historiens verste fotballtragedier.

Tilskuere hjelper en skadet mann bort fra opptøyene på Kanjuruhan Stadium.

2. okt. 2022 12:55 Sist oppdatert nå nettopp

De kom for å se fotball, men endte på et åsted. Og det har skjedd så mange ganger før.

Søndag morgen steg dødstallene etter opptøyene på Kanjuruhan Stadium.

Så langt er 125 bekreftet omkommet og minst like mange skadet. Det skal være mange barn blant de døde.

Opptøyene skal ha startet etter at supportere stormet banen etter kampslutt.

Stadionkatastrofen er trolig den verste innen fotballverden på over 60 år, og føyer seg inn i en dyster historikk.

Her er noen av fotballhistoriens verste øyeblikk.

1964 – Lima, Peru

318 døde og 500 ble skadet under den avgjørende OL-kvalifiseringskampen mellom Peru og Argentina. Bråket brøt løs da hjemmelaget fikk annullert en scoring på stillingen 0–1 i det 88. minutt. Mange døde etter oksygenmangel etter at politiet skjøt tåregass inn i mengden. Stadionportene var låst, og folk kom seg ikke ut.

1968 – Buenos Aires, Argentina

74 mistet livet og mer enn 150 ble skadet da store mengder tilskuere strømmet mot utgangen etter et «Superclásico»-møte mellom erkerivalene River Plate og Boca Juniors. Årsaken til tragedien ble aldri helt klarlagt.

1971 – Glasgow, Skottland

66 døde og mer enn 200 pådro seg skader da gjerder på Ibrox Stadium kollapset etter «Old Firm»-derbyet mellom Rangers og Celtic. Blant de døde var flere barn.

Rangers-supportere markerer 40-årsdagen for Ibrox-tragedien i 2011.

1982 – Moskva, Russland (daværende Sovjetunionen)

Et ukjent antall mennesker ble klemt eller trampet i hjel i panikken som oppsto etter en europacupkamp mellom Spartak Moskva og nederlandske Haarlem på Luzjniki stadion.

Ifølge politiet døde noe over 60 mennesker. Andre har hevdet at dødstallet var godt over 300.

1985 – Bradford, England

56 personer omkom etter at en sigarettstump startet en brann på Valley Parades tretribune under kampen Bradford City – Lincoln City. Få minutter etter at brannen ble oppdaget sto hovedtribunen i full fyr.

Bradford-supportere minnes de 56 ofrene under en ligakamp i 2013.

1985 – Brussel, Belgia

39 fotballsupportere omkom etter at barrieren som skulle skille Liverpool- og Juventus-fans brøt sammen før finalen i serievinnercupen på Heysel stadion. Etterforskningen etter tragedien førte til flere tiltaler, og 14 Liverpool-fans ble senere dømt til tre års fengsel. Hendelsen førte til at engelske lag ble utestengt fra europacupene i fem år.

En skadet supporter bæres vekk på gjerderester under katastrofen på Heysel stadion i 1985.

1988 – Katmandu, Nepal

Minst 39 døde og mer enn 100 ble skadet da tilskuere forsøkte å komme unna en haglstorm, og det oppsto trengsel og panikk.

1989 – Sheffield, England

96 personer døde, hvorav de fleste ble klemt i hjel, på Hillsborough stadion under semifinalen i FA-cupen mellom Liverpool og Nottingham Forest. I tillegg ble mer enn 700 personer skadet.

Tragedien førte til at gjerdene og ståplassene ble fjernet på engelske fotballarenaer. Politiet la først ansvaret over på Liverpool-tilhengere. Men pårørende og etterlatte kjempet i mange år for å stille politi og arrangør til ansvar for påståtte feilvurderinger på kampdagen. I 2012 konkluderte en uavhengig kommisjon at Liverpools supportere ikke hadde skyld.

Hillsborough-tragedien har vært et traume for Liverpool-fansen i mange år. Her fra Anfield stadion og supporterseksjonen «The Kop» etter tragedien i 1989.

1996 – Guatemala City

84 mennesker ble trampet i hjel og 150 skadet før en VM-kvalifiseringskamp mellom Guatemala og Costa Rica. Trolig ble det sluppet inn langt flere tilskuere enn det stadion var dimensjonert for.

2001 – Johannesburg, Sør-Afrika

43 døde og 155 ble skadet da fans prøvde å komme seg inn på en overfylt Ellis Park før toppkampen mellom Kaizer Chiefs og Orlando Pirates.

En skadet tilskuer får ettersyn av helsepersonell under fotballtragedien i Johannesburg.

2001 – Accra, Ghana

Panikk oppsto da politiet brukte tåregass mot fans som kastet gjenstander inn på banen etter toppkampen mellom Accra Hearts of Oak og Asante Kotoko. 123 skal ha omkommet.

2012 – Port Said, Egypt

74 døde og mer enn 200 ble skadet i en kamp mellom lagene Al-Masry og Al-Ahly. Etter kampslutt stormet tilskuere banen, og voldelige opptøyer brøt løs.

En skadet mann etter opptøyene i Port Said får hjelp ved ankomst på togstasjonen i Kairo i 2012.

Kilder: Aftenpostens arkiv, NRK, Wikipedia