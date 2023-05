Fra Moskva og Kyiv styrer de hver sine hemmelige tjenester. Så langt vinner ukrainerne skyggekrigen.

– Det er en skjult krig i krigen, sier etterretningsekspert. Hvorfor vinner ukrainerne spionkrigen mot russerne?

Soldater fra Det russiske frivillige korps ble tatt i bruk til å angripe flere landsbyer i grenseområdet i Belgorod i Russland. Disse russiske soldatene kjemper for Ukraina mot sine egne landsmenn. Vis mer

Bare timer etter at Vladimir Putin erklærte seier i Bakhmut, var det noe helt annet som fanget russernes oppmerksomhet. Flere mindre byer i området i Belgorod ble angrepet.

Så kom bildene som viste at russere som kjemper for Ukraina sto bak. Mye tyder på at det hele har vært planlagt og godkjent av den ukrainske etterretningstjenesten, GUR.

Angrepet tok russerne på sengen. Og er nok et eksempel på at de så langt vinner skyggekrigen. Krigen mellom de hemmelige tjenestene.