FNs klimapanel: De billigste klimatiltakene har klart størst effekt

Blodpris på klimakutt med atomkraft og karbonfangst, mens sol og vind går på billigsalg.

Sol- og vindkraft er billigst og best for klimaet, ifølge siste IPCC-rapport.

28.06.2023 22:52

FNs klimapanel publiserte i siste rapport en grafikk som viser hvor stort CO₂-kutt man kan oppnå til hvilken pris.

Altså: Hvilket tiltak gir oss mest klimakutt for pengene? Konklusjonen er tydelig: De største og de billigste klimakuttene får man ved å satse på sol- og vindenergi.

Solenergi kan potensielt bidra til en reduksjon over 4 milliarder tonn CO₂ i 2030.

Vindenergi kan potensielt bidra til litt under 4 milliarder tonn CO₂ i 2030.

En tredje svært stor bidragsyter for å bidra til mindre CO₂-utslipp fremover, handler om ikke å bygge ned skog og restaurere allerede ødelagt natur.

Grafikken ser konkret på kategoriene energi, natur og landbruk, bygg, transport, industri samt rensing av fluorgass og avløpsvann og kloakk.

Aftenposten har forkortet grafikken. Du kan se hele den svært detaljerte grafikken i bunnen i av saken.

Dyr fangst

Det som også kommer frem i statistikken, er hvilke tiltak som er svært dyre og har relativ liten effekt. Innenfor Industrien er tiltak som å bytte drivstoff og en mer effektiv energibruk i prosessen, langt mer effektivt og billigere enn eksempelvis karbonfangst.

Karbonfangst KarbonfangstKarbonfangst er enkelt forklart å separere ut karbondioksid fra fabrikkpipene slik at gassen ikke slipper ut i atmosfæren. Denne gassen kan så komprimeres, fraktes og lagres på havbunnen. er det dyreste tiltaket industrien kan gjøre for å kutte utslippene, ifølge FNs klimapanel. Dette er riktignok teknologi som har vært ekstremt dyrt å utvikle, men som er ventet å falle i pris fremover. Hvis dette slår til, vil naturligvis utbyttet fra karbonfangst og lagring være større i lignende oversikter fremover.

Tallene ser også på industrien i hele verden. For effektiv storindustri i Norge som bruker grønn norsk strøm, vil altså ikke disse tallene være presise.

– Formidabel jobb

Norge har forpliktet seg til å kutte 55 prosent av Co₂-utslippene målt ifra utslippene vi hadde i 1990. Til nå har vi klart å kutte 4,7 prosent.

– Det skal gjøres en formidabel jobb frem til 2030 for å nærme seg 55 prosent kutt, sier Åslaug Haga.

Haga er tidligere leder for Senterpartiet og har blant annet vært olje- og energiminister i Stoltenbergs andre regjering. Nå er hun leder for Fornybar Norge, som er en interesseorganisasjon for bedriftene som jobber med fornybar energi i Norge.

Åslaug Haga Administrerende direktør, Fornybar Norge.

– Det vi ser er at vindkraft og solkraft har størst effekt og er billigst. Rapporten illustrerer hva som er effektfullt og hva som er kostnadseffektivt. Da er det interessant at karbonfangst og kjernekraft er dyrt med liten effekt, sier Haga.

Haga er klar over konfliktene spesielt vindturbiner skaper.

– Vi har lært mye av prosessene på landvind, som resulterte i en full stopp på konsesjoner. Vi må likevel erkjenne at det å utvikle grønn energi, vil føre til naturinngrep. Det kan man gjøre på en mer skånsom måte, samtidig som vi ikke kan lulle oss inn i en illusjon at mer kraft ikke vil ha konsekvenser for naturen, sier Haga.

Hva med deg selv?

De aller fleste kuttene man kan gjøre i transportsektoren, er både billige og effektive. Biodrivstoff er et langt mer kostbart tiltak og unntaket i denne kategorien.

Man ser også at å bygge mer energieffektive bygninger samt forbedre eldre bygg, er noe av de dyreste klimatiltakene man kan gjøre.

Det å redusere matsvinn og spise mer bærekraftig, har også stor effekt, men kostnaden knyttet til dette er usikker.