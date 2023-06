I dette huset i sentrum av Kyiv holder Høyesterett til. Ukrainas viktigste domstol. Dommerne her skal sikre lov og rett. Nå er de rystet av en historisk skandale. I sofaen på kontoret til sjefen gjorde etterforskere et overraskende funn. Her lå 35 millioner kroner i dollarsedler. Høyesterettssjefen hevder at han bare passet på pengene. Politiet mener det er bestikkelser. Dette er en annen sofa, stappfull av penger. Den tilhørte sjefen for en ukrainsk fabrikk. I sofaen til en forsvarssjef lå det gjemt ti millioner kroner. Hvorfor avsløres så mange korrupte sjefer i Ukraina nå?

Mens ukrainske soldater kjemper for livet ved fronten, fortsetter korrupte tjenestemenn å rundstjele landet.

Sofaen var stappfull av dollar. Bildet viser at noe er alvorlig galt i Ukraina.

15.06.2023 07:09 Oppdatert 15.06.2023 07:44

Det er lettere sagt enn gjort å fylle en sofa med dollarsedler til en verdi av 35 millioner kroner.

Pengene som ble funnet i sofaen på kontoret til sjefen for Ukrainas høyesterett, Vsevolod Knjazev, var ifølge politiet bestikkelser. Nå er han anklaget for å ha mottatt pengene i forbindelse med en rettssak i april, hvor dommeren avsa en dom til fordel for en ukrainsk oligark.