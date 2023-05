Meldinger om ukrainsk «knipetang» i Bakhmut – men Russland hevder å ha kontroll

På sosiale medier florerer meldinger om at Ukraina nå forsøker seg på en såkalt «knipetangmanøver» på den viktige byen Bakhmut.

Ukrainske soldater har lenge kjempet i Bakhmut. Her avfyres en antistridsvogn-rakett i forrige uke like utenfor byen.

11.05.2023 22:56

I flere måneder har kampene i og rundt Bakhmut pågått. Nå er det tegn på at Ukraina vil forsøke seg på en motoffensiv mot russerne i området.

På Twitter er gjengir ulike kilder som følger utviklingen i krigen meldinger om hvordan ukrainerne nå forsøker seg på en «knipetangmanøver» i byen. Det vil si å gå rundt på hver side av byen og «knipe igjen», slik at de russiske styrkene blir avgrenset fra hverandre.

Denne manøveren får oberstløytnant Palle Ydstebø, som underviser i landmakt ved Krigsskolen, til å stusse.

– Det typiske for en slik avskjæring er å gjøre det på noe som stikker ut og ligger lagelig til for hugg. Bakhmut ligger nærmest inne i en gryte, mener han.

Tror Ukraina vil teste russerne

Det har den siste tiden vært flere spekulasjoner om at en stor ukrainsk motoffensiv er på trappene. Ydstebø tror ikke at det er hva man nå ser i Bakhmut.

– Det ville være en god lokal gevinst å omringe styrkene rundt Bakhmut. Men jeg tror dette er for å finne ut hvor sterke russerne er og for å finne ut hvilke muligheter de har. Det er for tidlig å si om det er et godt planlagt og påtenkt motangrep.

Skadene på Bakhmut er enorme.

Aksjoner for å teste ut og få informasjon om motstanderens styrker, er veldig vanlige å gjennomføre. Men det betyr ikke at ukrainerne uansett vil trekke seg tilbake.

– Hvis det kan være anledning til å gi gass, så kan det være at de gjør det. Det er ikke uvanlig at et prøveangrep utvikler seg til å bli et gjennombrudd, sier han.

Russland sier de ikke blir angrepet

I Russland har det russiske forsvarsdepartementet torsdag kveld tilbakevist de mange meldingene om ukrainske gjennombrudd.

«Situasjonen i områdene til spesialoperasjonen (som russerne kaller krigen, journ.anm.) er under kontroll», sier de i en uttalelse.