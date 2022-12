Biden til Zelenskyj: – Dere vil aldri stå alene

Da den ukrainske presidenten besøkte fronten tidligere denne uken, fikk han et oppdrag. Det utførte han i Det hvite hus onsdag.

Zelenskyj og Biden møtte pressen onsdag kveld norsk tid.

21. des. 2022 18:45 Sist oppdatert nå nettopp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev møtet med Joe Biden som «historisk» da de to presidentene møtte pressen i Det hvite hus onsdag i 22:50-tiden.

– Tusen takk for støtten, sa han.

Han siktet blant annet til en forsvarspakke verdt 18 milliarder kroner og en bistandspakke på rundt 450 milliarder som den amerikanske Kongressen forventes å vedta snart.

– Jeg har et stort ønske om at vi skal vinne sammen. Nei, ikke «ønske». Jeg er sikker, sa han.

«Ukrainas kamp er en del av noe mye større»

Noe av det viktigste i forsvarspakken er det langtrekkende luftforsvarssystemet Patriot, som Ukraina lenge har bedt om fra USA.

– Nå håper vi å få flere, sa Zelenskyj med et smil.

– Vi jobber med saken, kvitterte Biden og humret.

En journalist spurte Biden om ikke USA bare kunne gi alt Ukraina trenger av våpen for å slå Russland i stedet for å gi dem våpnene i porsjoner.

– Svaret hans er «ja», sa Biden og nikket mot Zelenskyj.

– Jeg er enig, sa Zelenskyj til latter i salen.

Den tilsynelatende lette stemningen til tross – begge presidentene var tydelige på det enorme alvoret i situasjonen. Og Biden gjorde det klart at USAs støtte ikke vil ta slutt.

– Vi har en dyp forståelse for at Ukrainas kamp er en del av noe mye større, sa han.

Han la til at USA kommer til å støtte ukrainerne «så lenge det trengs».

– Putin har ingen planer om å avslutte denne grusomme krigen, sa Biden.

– Dere vil aldri stå alene.

Hadde med gave til Biden

Pressekonferansen ble holdt to timer etter at de to presidentene møttes i Det hvite hus onsdag kveld. Da var begge presidentene preget av det historiske øyeblikket.

– Jeg ble bedt om å gi deg denne. En gave fra våre vanlige folk til deres vanlige folk, sa Volodymyr Zelenskyj da han satt foran peisen i Det ovale kontor sammen med USAs president Joe Biden.

Den ukrainske presidenten hadde nemlig med seg en gave med stor symbolverdi da han kom til Washington, DC: En kopi av en medalje fra en ukrainsk soldat i Bakhmut, byen ved frontlinjen som Zelenzkyj besøkte dagen i forveien.

– For en ære. Ufortjent, men verdsatt, sa en tydelig rørt Biden.

Dermed var tonen satt før det historiske møtet i Det hvite hus onsdag kveld.

USAs president Joe Biden og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møttes i Det ovale kontor onsdag kveld.

I retur fikk Zelenskyj en minnemynt av Biden. Han får også svært mye mer med seg når han natt til torsdag vender hjem til Ukraina.

Blant de viktigste tingene er altså et løfte om at USA skal forsyne ukrainerne med det langtrekkende forsvarssystemet kjent som Patriot.

– Assistansen til Ukraina omfatter for første gang Patriot-systemet som er i stand til å skyte ned russiske krysserraketter, ballistiske raketter og fly i høy bane, sier utenriksminister Antony Blinken.

Patriot-batteriene inngår i en ny amerikanske hjelpepakke til Ukraina på 1,85 milliarder dollar. Ukraina har tidligere mottatt en rekke ulike luftvernsystemer fra vestlige land, men Patriot skiller seg ut ved at det er et av få systemer som kan skyte ned missiler i svært stor høyde. Det har lang rekkevidde og høy presisjon.

Opplysningen om luftvernsystemet ble gitt bare timer før Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skulle møte president Joe Biden i Washington.

Russiske myndigheter advarte tidligere denne uken om «konsekvenser» dersom USA valgte å forsyne Ukraina med slike Patriot-raketter.

USA gir luftforsvarssystemet Patriot til Ukraina.

Zelenskyj: – Er i USA for å takke det amerikanske folk

Like etter klokken 18.30 landet den ukrainske presidenten i USA. Det er trolig første gang Zelenskyj drar utenlands siden den russiske invasjonen i februar.

Besøket skjer på den 300. dagen etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar.

– Velkommen tilbake, herr president, sa Biden idet han og kona Jill ønsket Zelenskyj velkommen utenfor Det hvite hus klokken 20 norsk tid.

Presidenten og hans følge ble fløyet til USA av det amerikanske luftforsvaret. Flyet landet på like utenfor hovedstaden. TV-bilder viste en lang kolonne med biler som ventet på rullebanen.

I et innlegg på Telegram sier Zelenskyj at han vil ha samtaler med amerikanske ledere om hvordan det ukrainske forsvaret skal styrkes, melder Reuters.

Zelensjyj landet på Joint Base Andrews utenfor hovedstaden i 18.30-tiden norsk tid.

– Neste år skal vi heise det ukrainske flagget over hele landet og gjeninnføre frihet for det ukrainske folk, skriver presidenten og legger ved bilder av seg selv på amerikansk jord.

Reisen har av sikkerhetsgrunner vært omfattet av mye hemmelighold. Besøket ble bekreftet på amerikansk hold kort tid før president Zelenskyj forlot Kyiv.

Ideen om besøket ble fremmet første gang under en samtale mellom Biden og Zelenskyj 11. desember, ifølge Det hvite hus.

Jill og Joe Biden tok imot president Zelenskyj utenfor Det hvite hus klokken 20 norsk tid.

Etter besøket i Det hvite hus skal Zelenskyj videre til Kongressen der han skal holde tale til de folkevalgte i begge kamrene. Dette skjer natt til torsdag norsk tid.

Den amerikanske nasjonalkongressen kommer trolig snart til å vedta en enorm bistandspakke for Ukraina verdt rundt 450 milliarder kroner. Den samlede amerikanske støtten til landet vil dermed komme opp i rundt 1000 milliarder siden krigen brøt ut.

Sammenlignes med Churchill-besøk

Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier at hun ser frem til at nok en heroisk leder taler til Kongressen.

– Det er demokratiet selv det står om, sier Pelosi.

Invitasjonen til Zelenskyj om å tale til de folkevalgte er en av hennes siste embetsgjerninger før Republikanerne overtar flertallet i representanthuset fra årsskiftet.

Flere demokrater har sammenlignet besøket til Zelenskyj med den turen som statsminister Winston Churchill gjorde til Washington ved juletider i 1941. Den britiske statsministeren besøkte USA bare dager etter Japans angrep mot Pearl Harbor, en handling som trakk amerikanerne inn i den andre verdenskrig.

Satellittkommunikasjon

Den amerikanske våpenpakken som inkluderer Patriot-missilene omfatter våpen og utstyr fra amerikanske lagre for om lag 1 milliard dollar. 850 millioner dollar vil bli kanalisert gjennom USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Ukrainske og amerikanske flagg er heist langs Pennsylvania Avenue i Washington i anledning president Volodymyr Zelenskyjs besøk.

Deler av denne summen vil bli brukt til å finansiere et system for satellittkommunikasjon.

Denne potten vil trolig omfatte satellittnettverket SpaceX Starlink som eies av Elon Musk.

– Mens Russland fortsetter sine brutale angrep mot kritisk infrastruktur i Ukraina, ønsker USA president Zelenskyj velkommen til Washington. Vi understreker dermed vår forpliktelse overfor det ukrainske folk, sier Blinken i en uttalelse.

Han legger til at USA vil forsyne Ukraina med nye militære kapabiliteter av kritisk viktighet for forsvarer i sin kamp mot Russlands pågående brutale og uprovoserte overfall.