Russland utsetter folkeavstemning i okkuperte områder

Ukrainas offensiv kan gjøre det umulig å gjennomføre den varslede folkeavstemningen i okkuperte områder, innrømmer okkupasjonsmakten.

Den russiske okkupasjonen av Kherson har møtt sterk sivil motstand. Bildet er fra «Frihetsplassen» i Kherson, i mars.

Mandag sa Kirill Stremousov til russisk TV og nyhetsbyrået Tass at innbyggerne i okkuperte deler av Ukraina må vente på den varslede folkeavstemningen.

Stremousov er nestleder i Russlands okkupasjonsstyre i Kherson-regionen. Det var uklart om han snakket om å utsette valget i Kherson-regionen, eller i hele det okkuperte området.

Tidligere i sommer antydet de russiskkontrollerte myndighetene at det skulle holdes avstemninger i de okkuperte områdene. Velgerne skulle si om de ønsker å tilhøre Russland eller ikke.

Nå sier Stremousov at planen er «satt på pause». Årsaken er sikkerhetssituasjonen, sa han ifølge Reuters. Byen Kherson er under russisk kontroll, men Ukraina har iverksatt en større motoffensiv for å ta tilbake regionen.

Motsier seg selv

The Financial Times skriver at Stremousov la ut en video noen få timer etter at intervjuet ble offentliggjort. Der hevder han at det ikke er snakk om noen pause, og at «alt går etter planen».

Ifølge franske AFP sa han at det ikke er snakk om noen utsettelse. For det har ikke vært fastsatt noen dato.

I videosnutten kjører han en motorbåt på elven Dnipro. Han sier: «Uansett hva noen sier, det skal ikke være noen nazister i Kherson».

Han la til at alle Ukrainas motoffensiver har mislykkes.

Forrige gang Stremousov la ut en video ble han latterliggjort. Han hevdet at alt gikk bra i krigen. Men faktasjekkere avslørte at han satt på et hotell i Russland, 750 kilometer lenger øst.

Bildet av Antonivka-broen ble spredt av russiske medier i slutten av juli.

Ifølge The Financial Times kan det være tvil om at også den siste videoen fra Stremousov er ekte.

Broene over Dnipro er livsviktige for at Russlands soldater skal få forsyninger. Som en del av Ukrainas offensiv er de utsatt for kraftige artilleriangrep. De bruker amerikanske raketter med høy treffsikkerhet.

I bakgrunnen på videoen kan man se den 1,4 kilometer lange Antonivka-broen. Den ser ikke ut til å være skadet, mens også russiske kilder har bekreftet at den er blitt satt ut av spill.

BBC melder at Stremousov selv sier at broen er så ødelagt at biler ikke kan kjøre over den.

Tvilsomt valg

Resultatet fra en avstemning ville neppe blitt respektert av andre land enn Russland.

I 2014 gjennomførte de russiske myndighetene på Krym en lignende avstemning. Resultatet viste at 97 prosent av de som stemte ville bli russiske borgere.

Den gangen valgte både FN og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) å ikke sende observatører. Bare et fåtall land aksepterte resultatet.