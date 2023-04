Medier: Nærmere 100 drept i luftangrep i Myanmar

Nærmere 100 mennesker er drept i et luftangrep utført av militæret sentralt i Myanmar tirsdag, ifølge flere medier og en lokal motstandsgruppe.

Åstedet for et flyangrep mot en samling juntamotstandere i Myanmar, der nærmere 100 mennesker skal ha blitt drept.

11.04.2023 21:10

Angrepet var rettet mot et arrangement i Pazigyi der flere motstandere av Myanmars militærjunta var til stede, ifølge mediene.

Ifølge vitner er mellom 50 og 100 personer drept, skriver Reuters, som viser til BBC Burma, Radio Free Asia og Irrawaddy.

Et vitne forteller at et jagerfly slapp en bombe rett ned i menneskemengden, og en halv time senere dukket et helikopter opp og skjøt mot stedet.

Reuters har ikke klart å bekrefte meldingene, og en talsperson for militærjuntaen har ikke svart på nyhetsbyråets spørsmål.

Et medlem av den lokale motstandsgruppen PDF sier til Reuters at luftangrepet var rettet mot en åpningsseremoni for lokalkontoret deres.

Angrepet tirsdag kan vise seg å være et av de dødeligste i en rekke luftangrep siden 50 sivile ble drept under en konsert i oktober.

De militære har i økende grad begynt å bruke kampfly for å stanse et stadig mer omfattende væpnet opprør mot juntaen som tok makten i februar 2021. Over 3.000 sivile er trolig drept siden da.

FNs menneskerettssjef Volker Turk sier han er skrekkslagen etter meldingene om angrepet i Sagaing-regionen i nærheten av Mandalay.

– Det virker som skolebarn som opptrådte med dans og andre sivile som var til stede på åpningsseremonien, var blant ofrene, sier han og anklager myndighetene igjen for å ignorere sin plikt til å beskytte sivile.