Blir det krig i Midtøsten nå? Dette svarer norske eksperter.

Alt kan skje etter Israels stormingen av al-Aqsa-moskeen. Det mener eksperter Aftenposten har snakket med.

Demonstrant og brennde bildekk ved grensegjerdet mellom Gaza og Israel onsdag.

06.04.2023 09:53

Natt til onsdag stormet israelsk politi al-Aqsa-moskeen etter kveldsbønnen.

Videoer i sosiale medier viser palestinere som avfyrer fyrverkeri mot politiet, og israelske politi som denger løs på sivile med batonger.

Midtøsten-eksperter Aftenposten har snakket med, mener den dramatiske hendelsen kan føre til eskalering og mer vold i Midtøsten.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Prio. Hun har Midtøsten som spesialfelt.

– Det er alltid veldig alvorlig når Israel går inn i al-Aqsa-moskeen eller på det området. Palestinerne opplever det som en voldsom krenkelse av deres tro. Det er en gnist som tenner en brann, hver eneste gang, sier hun til Aftenposten.

Historiker Marte Heian-Engdal er assisterende direktør ved Noref og har doktorgrad i og har forsket på konflikten mellom Israel og palestinerne.

– Min personlige mening er at den som tror at det vil renne over, på ett eller annen tidspunkt vil få rett. Det er et spørsmål om tid, ikke om det vil skje, sier hun til Aftenposten.

Kruttønnen var i ferd med å eksplodere

Det er allerede avfyrt raketter mot Israel fra Gazastripen.

Akkurat nå ligger det meste til rette for eskalering, mener Waage og Heian-Engdal.

– Problemet denne gangen, er at den kruttønnen var i ferd med å eksplodere fra før, sier Waage.

Bakgrunnen er flere voldsomme sammenstøt mellom israelere og palestinere. I fjor gjennomførte palestinerne flere terrorangrep inne i Israel. Det ble starten på en voldsbølge som har slått hardt tilbake på palestinerne. 2022 endte med å bli det blodigste året for palestinerne på nærmere 20 år, ifølge FN. Og det har bare blitt verre i 2023.

– Det taler for at faren for eskalering er veldig stor, sier Waage.

Natt til onsdag stormet israelsk politi al-Aqsa-moskeen etter kveldsbønnen.

Både Waage og Endal påpeker at situasjonen bare blir verre av at dette skjer under ramadan og den jødiske høytiden pesach.

– Det er ganske mange ingredienser nå som tilsier at hypotesen om eskalering ikke er så far fetched. Men så må vi huske: Sånn har det også vært tidligere, uten at det er blitt verre. Det er påfallende at det ikke skjer, selv om alt ligger til rette for det, sier Heian-Engdal.

– Vi har sett det før. Sinnene settes letter i kok under ramadan. Men jeg vil legge mer vekt på at det er årevis siden situasjonen har vært så spent som nå, sier Waage.

Uvanlig spent situasjon

Både Wage og Heian-Engdal viser til at voldsbølgen kommer i tillegg til politisk bråk og agitasjon i Israel.

Benjamin Netanyahus ytterliggående høyreregjering har konflikter gående på alle bauer og kanter, også internt i Israel. De viser blant annet til at titusenvis av israelere har demonstrert mot regjeringens omstridte rettsreform. Reformen vil blant annet svekke Israels høyesterett. Den er nå utsatt.

Koalisjonsregjeringen har også lovet å ta nye områder fra palestinerne for å bygge israelske bosetninger der. Regjeringens retorikk mot palestinerne er ekstrem.

– Det er sterke krefter i regjeringen som ønsker å bruke enda hardere midler mot palestinerne. Det er også med på å øke spenningen, sier Heian-Engdal.

– I tillegg har du USA, som er vanligvis er Israels beste venn, som nå snakker strengt til Netanyahu-regjeringen, for både håndteringen av de israelske bosetterne og rettsreformene, sier Waage.

– Kan regjeringen se seg tjent med å eskalere konflikten med palestinerne?

– Det å gå inn al-Aqsa-moskeen, kan være en lynavleder. Det kan tenkes å samle israelerne mot sin felles fiende, de palestinske terroristene som de kaller dem. Jeg tror likevel regjeringen feilberegner. Det å eskalere konfliktnivået nå, det må bare føre til død og elendighet, svare Waage.

Heian-Engdal sier at det er klart at en felles fiende vil virke samlende innenrikspolitisk. Men at den israelske regjeringen skulle søke å eskalere konflikten for å oppnå den effekten, anser hun som uhyre risikabelt.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Det er dessuten alltid et visst sprik mellom hva politikere som Netanyahu og andre til høyre for ham sier og krever, og det som israelske sikkerhetsinstitusjoner mener er klokt. De siste pleier å vinne, og de er ikke dumme. De skjønner situasjonen, sier hun.

– Veldig dårlig tegn

– Hvor ille kan det bli?

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg er skeptisk til dem som spår den tredje intifadaen. Palestinerne er veldig klar over hvilken overmakt de kjemper mot, svarer Waage.

Palestinerne gjør risikovurderinger, forteller hun, over hvor mange tusen liv de er villige til å ofre i en ny runde de er dømt til å tape. Samtidig har ikke de palestinske selvstyremyndighetene kontroll på sine egne.

Heian-Engdal påpeker det samme: Selvstyremyndighetene har ikke kontroll, særlig ikke overfor de yngre palestinerne i Øst-Jerusalem, som er dem israelske sikkerhetsmyndigheter er særlig bekymret for.

– Hvor alvorlig og hvor omfattende det blir, er umulig å si. Men det er alltid fare på ferde når Israel går inn i al-Aqsa-moskeen og rakettene kommer fra Gazastripen. Det er et veldig dårlig tegn, sier Waage.