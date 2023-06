Silvio Berlusconi var Italias mektigste mann. Nå er han død.

– En epoke av Italias historie er over. Det skriver italienske medier etter at tidligere italienske statsministeren Silvio Berlusconi (86) er død.

Silvio Berlusconi under en tale til aktivister i partiet Forza Italia i Milano 6. mai. Det var en av hans siste opptredener før han døde tirsdag.

12.06.2023 11:11

Han var statsminister i Italia tre ganger og grunnla partiet Forza Italia. I årtier var han landets mektigste mann og preget Italia gjennom sitt medieimperium og TV-kanaler.

– Det er vanskelig å forestille seg Italia uten Silvio Berlusconi. Han var erkeitalieneren, skriver avisen La Repubblica.

Berlusconi døde kl. 09.40 mandag morgen på San Raffaele-sykehuset i Milano.

Skulle ta kreftprøver

Berlusconi ble innlagt forrige fredag 9. juni.

Han skulle testes for kronisk myelogen leukemi - blodkreft. Det er en kreftsykdom, hvor stamceller vokser og deler seg uhemmet i beinmargen.

Han var tidligere innlagt i 45 dager, men ble utskrevet for et par uker siden.

Ifølge italienske medier forverret situasjonen seg raskt.

Familien, hans kone og fire barn, kom til sykehuset i Milano i dag tidlig rett før han døde.

Berlusconi på besøk i Norge i oktober 2001, hvor han blant annet møtte kong Harald og dronning Sonja.

Fakta Silvio Berlusconi Født 29. september 1936 i Milano. Bakgrunnen hans er typisk italiensk middelklasse. Han var en dyktig forretningsmann som begynte i byggebransjen. Etter hvert bygget han opp et stort medieselskap. Det viktigste var eierskap i landets store, kommersielle TV-stasjon. Han eide også fotballklubben AC Milan før han solgte seg ut i 2017. I 1994 dannet han partiet Forza Italia og ble valgt inn i parlamentet for første gang. Han ble statsminister samme år. Han var statsminister fra 1994 til 1995, 2001 til 2006 og 2008 til 2011. Vis mer

Opp etter nedturer

Ingen statsminister har styrt Italia like lenge som Berlusconi i etterkrigstiden. Til sammen regjerte han i ni år, fordelt på tre perioder.

Partiet hans var Forza Italia, og politikken ble ofte beskrevet som høyrepopulistisk. Gjennom hele den politiske karrieren er han blitt anklaget for å blande politikk med egne næringsinteresser.

Berlusconi har regelmessig dukket opp på lister over verdens rikeste menn. Da han ble statsminister for første gang, i 1994, eide han flere store italienske TV-kanaler.

I Italia kontrollerte han flere av de største TV-stasjonene, og han brukte muligheten det ga ham til å påvirke journalistikken.

Han har vært stilt for retten gjentatte ganger. I 2013 ble han dømt til fire års fengsel for skattesvik. På grunn av alderen hans ble straffen redusert til samfunnstjeneste.

San Raffaele-sykehuset i Milano, hvor Berlusconi døde mandag morgen. Han ble innlagt sist fredag, men lå på sykehuset 45 dager tidligere i våres med kreft og lungebetennelse.

Skandale etter skandale

Berlusconis tid som statsminister var preget av skandaler og oppsiktsvekkende uttalelser.

Han ble kjent for sine «bunga bunga-fester», som ifølge ryktene var fester der eldre menn fikk tilgang til unge kvinner. Etter at han møtte Finlands president Tarja Halonen i 2005, sa han at han hadde «brukt alt jeg kan om å være en playboy for å overbevise henne».

Før et EU-møte i Brussel så han på den tyske kansleren Gerhard Schröder og sa: «La oss snakke om fotball og damer. Gerhard, kan ikke du begynne?»

Om seg selv sa han: «Jeg er politikkens Jesus Kristus, jeg er et tålmodig offer, jeg ofrer meg selv for alle andre.»

Og: «De snakker stadig om at jeg er en dverg. Men jeg er høyere enn Sarkozy og Putin.» «Bare Napoleon har gjort mer enn meg. Men jeg er helt klart høyere.»