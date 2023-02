Stoltenberg: Vi kan ikke la Putin vinne

MÜNCHEN/OSLO (Aftenposten): Nato-sjef Jens Stoltenberg mener det haster med å sikre Ukraina militært utstyr. Han oppfordrer også land til å satse mer penger på forsvar.

18.02.2023 12:00 Oppdatert 18.02.2023 12:24

Nato-sjefen mener det haster med å gi Ukraina den militære støtten de trenger i form av våpen, ammunisjon, drivstoff og annet utstyr.

– Vi kan ikke la Putin vinne denne krigen. Det vil være en oppmuntring til andre autoritære ledere om at de kan bruke makt for å få det som de vil, sa Jens Stoltenberg lørdag.

Han deltar på den store sikkerhetskonferansen i München.

Den avholdes hvert år. I år er det altoverskyggende temaet krigen i Ukraina og det politiske etterspillet. Over 40 statsledere og 90 ministre deltar på konferansen, som regnes som verdens viktigste møteplass når det gjelder sikkerhet.

Jens Stoltenberg innledet lørdag til en samtale på sikkerhetskonferansen i München.

– Ikke valgfri

Stoltenberg mener Ukraina-krigen har vist at verden må investere mer i forsvar.

– I en ny og mer konfliktfylt verden kan vi ikke lenger tillate oss å se på forsvarsevnen vår som valgfri. Den er en nødvendig, sa Stoltenberg.

Han vedgikk at det betyr å bruke mindre penger på andre viktige saker.

– Intet er viktigere enn vår sikkerhet og å bevare freden, fremholdt han.

Stoltenberg er klar på at det haster med militær hjelp

– Vi må gi Ukraina det de trenger for å vinne og fortsette som en selvstendig og uavhengig nasjon i Europa, sa han.

Stoltenberg har sagt at han tror Ukraina vil vinne, men understreket altså lørdag at det er viktig at Russland ikke kommer seirende ut.

– Det finnes ingen risikofrie alternativer, sa han.

Harris og Sunak

Også USAs visepresident Kamala Harris og Storbritannias statsminister Rishi Sunak går på scenen lørdag.

President Volodymyr Zelenskyj talte via skjerm fredag. Derimot kommer representanter fra Russland til å glimre med sitt fravær.

– Det ville bli for flaut å tilby krigsforbrytere fra Kreml en scene for deres propaganda, sier konferansedirektør Christoph Heusgen til nyhetsbyrået DPA.

Topplag fra Norge

Fra Norge deltar et topptungt lag med fem statsråder. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er til stede.

For regjeringen er sikkerhetspolitikken i nordområdene, energisikkerhet og global matsikkerhet viktige tema.

– Det er snart ett år siden Russland brutalt invaderte Ukraina, og det er ingen tegn på at krigen vil gå over med det første. Det skaper et forsterket behov for samhold og kontakt med allierte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han skal blant annet ha møter med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, Storbritannias statsminister, den tyske kansleren Olaf Scholz og Finlands president Sauli Niinistö.