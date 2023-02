Det hvite hus: Ingenting tyder på at tre nedskutte objekter var kinesiske

Å få tilgang til vrakrestene fra de tre ukjente, nedskutte objektene vil ha enorm verdi. Så langt er det ikke noe som knytter dem til Kina, sier Det hvite hus.

Det er så langt ingenting som tyder på at de tre siste objektene som ble skutt ned over USA og Canada, tilhørte Kina, sier talsperson John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

14.02.2023 17:18 Oppdatert 14.02.2023 17:34

Talsperson John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd sier innhentingen av vrakrestene er vanskelig. Både geografiske forhold og været gjør operasjonene krevende.

Kirby sier at ingen gruppe eller person så langt har vedgått å ha hatt befatning med de ukjente, nedskutte objektene. De kan ha blitt brukt i kommersielt øyemed eller til forskning, sier han.

USA har imidlertid ikke så langt sett noen tegn til at de kan knyttes til Kina.

Både USA og Kina har sagt at ballongen som ble skutt ned først, var kinesisk. De tre øvrige objektene er det imidlertid knyttet stor usikkerhet til.

En av rakettene som ble avfyrt fra et F-16-fly mot ett av objektene søndag, bommet på målet over innsjøen Huron, men havnet i vannet. General Mark Milley forsikrer at den ikke gjorde noen skade.

– Vi fulgte med den hele veien ned, sier Milley på en pressekonferanse i Brussel. Han sier forsvarsdepartementet jobber for å holde luftrommet fritt og at de evaluerer skadepotensialet på nedfallet før de går til aksjon.