Aspartam på WHOs liste over mulig kreftfremkallende stoffer

Verdens helseorganisasjon (WHO) vil erklære det populære kunstige søtningsstoffet aspartam som mulig kreftfremkallende, ifølge Reuters. FHI mener det er trygt.

To kilder ved kjennskap til prosessen opplyser til nyhetsbyrået at WHOs kreftforskningsavdeling vil stemple aspartam som mulig kreftfremkallende for mennesker i juli.

Aspartam er det mest brukte kunstige søtningsmiddelet og brukes i en rekke matvarer, deriblant flere typer lettbrus, tyggis og søtningstabletter til kaffe og te.

WHOs kreftforskningsavdeling har vurdert risikoene med aspartam sammen med andre eksterne eksperter denne måneden. De har ikke tatt hensyn til hvor mye av et produkt en person trygt kan konsumere.

Trine Husøy i FHI sier til VG at aspartam er trygt i de mengdene vi får i oss i Norge.

Skapt bekymring

Siden 1981 har WHOs komité for tilsetningsstoffer, Jecfa, sagt at aspartam er trygt å konsumere innenfor aksepterte daglige grenser. For eksempel vil en voksen som veier 60 kilo måtte drikke mellom 12 og 36 bokser lettbrus hver dag – avhengig av mengden aspartam i drikken – for å være i faresonen.

Både USA og Europa har tidligere fastslått at aspartam er trygt å konsumere i visse mengder.

Lignende WHO-avgjørelser rundt ulike søtningsstoffer har tidligere skapt bekymring blant forbrukere og ført til flere søksmål mot produsenter som er blitt nødt til å endre oppskrifter og bytte til alternativer. WHO har tidligere møtt kritikk om at deres vurderinger kan være «forvirrende» for offentligheten.