Han var en av kongress-stormerne. Tirsdag vitnet han mot Trump.

Donald Trump planla marsjen mot Kongressen, mener komiteen som gransker stormingen. – Jeg var opprørt. Sint. I likhet med de fleste av Trumps tilhengere, sier en av dem som stormet bygget.

Både Jason Van Tatenhove og Stephen Ayres kobles til høyreekstreme gruppe. Van Tatenhove var på et tidspunkt talsperson for den høyreekstreme gruppen Oath Keepers.

12. juli 2022 23:03 Sist oppdatert nå nettopp

Granskningen av stormingen av USAs Kongress fortsetter med full styrke. Tirsdagens møte er det syvende under den åpne delen av høringen. Temaet for tirsdagens møte er hvilken rolle ekstremistgrupper spilte under de dødelige opptøyene.

På forhånd var det ventet at komiteen ville bruke mye tid på koblingene mellom Trump-administrasjonen og grupper som Proud Boys og Oath Keepers, ifølge The New York Times.

Komiteen mener nemlig det er ingen tvil om at Trumps «Be there. It will be wild»-melding på Twitter fra 19. desember 2020 var en av grunnene til stormingen.

– Det var ingen tvil om at Trumps Twitter-melding hvor han oppfordret alle til å komme til Washington for å demonstrere 6. januar lyktes med å oppmuntre og forene de farlige ekstremistene i landet, sa Jamie Raskin under tirsdagens høring. Raskin er demokrat og medlem av granskningskomiteen.

Jason Van Tatenhove (til høyre) og Stephen Ayres (til venstre) vitnet for komiteen som gransker stormingen av kongressbygningen 6. januar i fjor.

Kongress-stormerens vitnemål

Stephen Ayres vitnemål forsterket komiteens narrativ om at Trump hadde mobilisert mobben gjennom Twitter. Ayres var blant dem som stormet Kongressen.

Han fortalte komiteen at han bestemte seg for å forlate kongressbygningen først da Trump i en Twitter-melding ba tilhengerne sine om å «dra hjem».

– Vi gikk med en gang meldingene kom, sa Ayres. Han sa også at dersom Trumps melding hadde kommet tidligere, ville han også forlatt stedet tidligere.

– Da hadde kanskje ikke situasjonen blitt så ille, undret Ayres.

Komiteens nestleder, og ett av to republikanske medlemmer, Liz Cheney, spurte Ayres om han trodde valget var stjålet da han stormet Kongressen.

Stephen Ayres var en av dem som stormet Kongressen 6. januar 2021. Tirsdag vitnet han for komiteen som gransker stormingen.

– Ja, det trodde jeg definitivt, basert på alt jeg hadde sett og lest på nettet, svarte Ayres.

Cheney spurte deretter hva det fikk han til å føle.

– Jeg var opprørt. Sint. I likhet med de fleste av Trumps tilhengere. Det var det som gjorde at jeg reiste til Washington, sa Ayres, som bor og jobber i Ohio.

– Hadde det gjort ting annerledes hvis du visste at Trump ikke hadde noen beviser på valgfusk?

– Definitivt. Hvem vet, da hadde jeg kanskje aldri kommet ned hit, svarte Ayres.

Flere av politifolkene som var på jobb i Kongressen 6. januar var til stede under høringen. Da Ayres’ vitnemål var over, beklaget han til flere av dem.

Bånd til høyreekstreme grupper

Også Jason Van Tatenhove, en tidligere talsperson for Oath Keepers, vitnet tirsdag. Oath Keepers er blant de høyreekstreme gruppene komiteen mener Trump-administrasjonen har bånd til.

Van Tatenhove kalte Oath Keepers en farlig og voldelig milits, og sa at han fryktet borgerkrig dersom Trump stilte til valg i 2024.

Her er medlemmer av Oath Keepers utenfor Kongressen 6. januar i fjor.

Komiteen la også frem dokumentasjon de mener viser at både Trump-rådgiverne Roger Stone og Michael Flynn samarbeidet og kommuniserte med lederne av høyreekstreme grupper som Proud Boys og Oath Keepers i tiden før 6. januar.

Komiteen viste også til en chat-gruppe kjent som «F. O. S», eller «Friends of Stone». Medlemmene her var Trump-supportere. Mange av dem tilknyttet høyreekstreme grupper og miljøer, ifølge komiteen.

Trump-rådgiver Roger Stone skal ifølge komiteen ha hatt bånd til flere av de høyreekstreme gruppene som var med på stormingen av kongressen.

«Føler meg skyldig for å ha hjulpet ham»

Brad Parscale var sjefen for Trumps valgkamp i 2016. Komiteen viste tirsdag frem flere meldinger mellom Parscale og Katrina Pierson. Pierson jobbet også for Trump, og skal ha vært med å organisere den fredelige demonstrasjonen som fant sted før selve stormingen av Kongressen.

Brad Parscale var sjef for Donald Trumps valgkamp i 2016. Her står han sammen med Trumps svigersønn Jared Kushner under et valgkampmøte i 2020.

Meldingene viser at stormingen av Kongressen gikk hardt inn på Parscale. I en av meldingene til Pierson skrev han:

«En sittende president som ber om borgerkrig. Denne uken føler jeg meg skyldig for å ha hjulpet ham». Pierson svarte at det ikke var retorikken som hadde fremprovosert stormingen.

«Jo, det var det», svarte Parscale.

Fakta Dette har høringene vist, så langt. * Komiteen har ikke funnet bevis på valgfusk. De har også vist hvordan de mener Trump la press på visepresident Mike Pence og justisdepartementet. * Komiteen har vist hvordan Trump ignorerte rådgivere og medarbeidere som fortalte ham at planene hans for å få valgresultatet omgjort var lovstridige. * Gjennom vitnemål har komiteen også forsøkt å vise at flere av demonstrantene var bevæpnet 6. januar. Trump ville likevel at de skulle være til stede på møtet hans og bli med videre til Kongressen, hvor stormingen senere fant sted. * Komiteen har også lagt frem dokumentasjon som de mener viser at Trump ikke gjorde noe som helst for å stoppe eller fordømme volden som fant sted. * Under tirsdagens høringsmøte kom det frem opplysninger om et møte i Det hvite hus sent på kvelden den 18. desember 2020, noen uker før stormingen. Her møtte Trump eksterne advokater som foreslo at militæret skulle beslaglegge stemmemaskiner i delstatene som ledd i hans forsøk på å finne bevis for sine falske påstander om valgfusk. Vis mer