Desmond Tutu kjempet mot urett hele livet. Derfor mistet han også respekten for Norge.

Den tidligere fredsprisvinneren ble 90 år gammel.

Desmond Tutu ble internasjonalt kjent for sin motstand mot apartheid.

26. des. 2021 07:56 Sist oppdatert nå nettopp

Den tidligere fredsprisvinneren og sørafrikanske erkebiskopen er død, 90 år gammel. Tutu ble 90 år i oktober. Det var nyhetsbyrået Reuters som var først ute med å melde nyheten.

Tutu ble et internasjonalt kjent navn som følge av sin motstand mot apartheid i Sør-Afrika. Dette førte til at han ble tildelt Nobels fredspris i 1984.

Tutu døde i Cape Town, der han bodde store deler av livet. Han har de siste årene vært preget av ettervirkningene av prostatakreft, og holdt seg borte fra offentligheten.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sier i en uttalelse at landet nå er i sorg.

– Desmond Tutu var en patriot uten sidestykke. En prinsippfast og pragmatisk leder, sier han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt skriver på Twitter at Tutu gjorde verden til et bedre sted.

Kjempet for menneskerettigheter hele livet

Tutu startet kampen for menneskerettigheter i Sør-Afrika på 1970-tallet. Men det var først på 80-tallet han ble kjent over hele verden, som motstander av apartheidregimet.

Han ledet i flere år Sannhets- og forsoningskommisjonen i Sør-Afrika. Kommisjonen fulgte opp forbrytelser som ble begått under apartheidstyret.

– Desmond Tutus stemme vil alltid være stemmen til de stemmeløse, har tidligere president Nelson Mandela sagt om Tutu.

I 1994 ble Tutu utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Tromsø.

De siste årene har Tutu kjempet for homofiles rettigheter. Datteren hans er gift med en kvinne, og måtte i 2016 si fra seg jobben som prest på grunn av legningen sin.

Desmund Tutu etterlater seg kona Leah Nomalizo Tutu, fire barn og syv barnebarn.

Dette er et av de siste bildene av Desmond Tutu. Her hadde 90-åringen nettopp fått en vaksinedose mot covid-19.

Mistet respekten for Norge

Tutu var på flere besøk hit til lands, men forholdet til Norge var ikke bare rosenrødt.

– Jeg har alltid hatt stor respekt for Norge. Den har tatt slutt, sa Tutu til NRK i 2014.

Årsaken var at norske myndigheter ikke ville møte Dalai Lama i mai samme år. Daværende utenriksminister Børge Brende (H) forklarte det med at regjeringen ønsket å unngå at forholdet til Kina ble ytterligere forverret.

Forholdet mellom Norge og Kino tok en kjølig vending da Nobels fredspris ble tildelt menneskerettighetsaktivist og forfatter Liu Xiaobo i 2010. Xiabo var en av kommunistpartiets største motstandere.

Tutu sparte ikke på kruttet, og sa at nordmenn ville ende opp på et «svært varmt sted» på den ytterste dag.

Her er Gro Harlem Brundtland og Desmond Tutu i samtale under et Oslo-besøk i 2012.

Hele livet i kamp

Tutu ble kjent som motstander av apartheid, men var også opptatt av forsoning mellom Sør-Afrikas svarte og hvite befolkning.

– Å tilgi er ikke det samme som å glemme, det er faktisk å huske. Å huske, men ikke bruke retten til å slå tilbake. Det er muligheten til en ny begynnelse, spesielt hvis man ikke ønsker å gjenta det som er skjedd, er ett av flere sitater som vil leve videre fra Tutu.

Erkebiskopen mente at moralsk, politisk og økonomisk press på apartheidregimet var eneste måte å tvinge frem en fredelig løsning. Oppfordringen hans gikk til vestlige land. Tutu la aldri skjul på sin forakt for vestlige ledere som på den ene siden fordømte sanksjoner mot Sør-Afrika, men samtidig gikk inn for boikott av land som Libya.

Uredd fremførte han flengende kritikk av et samfunnssystem som førte til tvangsforflytting av millioner av mennesker til svarte reservater for at de hvite skulle få ha sine privilegier i fred.

Hans moralske harme over raseskilleregimet var svært sterk.

– Apartheid er den verste formen for undertrykking verden har sett siden nazismen, sa Tutu.

Etter spesielt krasse utfall under et besøk i Danmark i 1979 inndro regimet passet hans. Men han fikk det tilbake og var ofte på reisefot. Blant annet til Norge, der han mottok fredsprisen i 1984.

Lærer og teolog

Tutu ble født 7. oktober 1931 i byen Klerksdorp nordvest i Sør-Afrika. Da han var tolv år gammel, flyttet familien til Johannesburg. Desmond ble lærer som faren, og senere studerte han teologi.

I 1975 ble han utnevnt til domprost ved St. Mary-katedralen i Johannesburg, den første svarte i denne stillingen. Året etter var han som Soweto-boer vitne til opprøret i den svarte millionbyen, der flere hundre menneskeliv gikk tapt.

Etter en kort periode som biskop i Lesotho ble han generalsekretær i Det sørafrikanske kirkerådet (SACC). I 1986 ble han erkebiskop i Cape Town og dermed leder av den anglikanske kirken i Sør-Afrika.

Da det nye og demokratiske Sør-Afrikas landsfader Nelson Mandela i 2007 opprettet en gruppe erfarne mennesker som han kalte The Elders, og som skulle gi verdenssamfunnet gode råd, var Desmond Tutu blant medlemmene. Selvfølgelig, vil de fleste si.