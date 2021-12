Her har de konservative vunnet i nesten 200 år. Fredag gikk Boris Johnsons parti på et sviende nederlag.

Boris Johnson har den siste tiden vært i hardt vær. Grytidlig fredag kom flere dårlige nyheter for den britiske statsministeren.

Helen Morgan og liberaldemokratene vant suppleringsvalget i North Shropshire.

– Folket i North Shropshire har talt på vegne av det britiske folk. De har sagt høyt og tydelig: Boris Johnson, festen er over.

Med en tydelig referanse til avsløringene om at Johnson skal ha deltatt på flere ulike fester under nedstengningen i fjor, kunne Helen Morgan konstatere valgseier i suppleringsvalget i North Shropshire.

Siden det for første gang ble holdt valg i kretsen i 1830, har den tilhørt det konservative partiet.

Fra og med fredag morgen er det Morgans parti, liberaldemokratene, som er størst. De vant suppleringsvalget med nesten 6000 stemmer.

I britiske medier omtales valgnederlaget som stort og slående for Boris Johnson og hans konservative parti.

Den britiske statsminister Boris Johnson har vært i hardt vær den siste tiden.

Ett av mange problemer

Suppleringsvalget ble avholdt etter at den konservative parlamentarikeren Owen Paterson måtte gå av som følge av avsløringer om at han hadde drevet lobbyvirksomhet på vegne av selskaper som betalte ham godt over en million i året.

Valgnederlaget kommer på toppen av det som har vært en lang og tøff uke for den britiske statsministeren.

For bare få dager siden møtte han stor motstand i eget parti. 100 konservative medlemmer av parlamentet stemte imot regjeringens nye koronaregler tidligere denne uken. Men reglene gikk likevel gjennom da Johnson fikk støtte fra sine politiske motstandere i Labour.

Samtidig hagler kritikken rundt Johnson fra alle kanter.

18. desember i fjor var Storbritannia nedstengt. Men i Johnsons hjem, 10 Downing Street, skal det ha vært avholdt et juleselskap. Hans egen rådgiver trakk seg fra jobben som følge av avsløringene, men Johnson selv har nektet at selskapet fant sted.

Natt til fredag kunne The Guardian fortelle at det ikke er den eneste festen som har foregått i statsministerboligen samtidig som andre har hatt strenge regler. I mai i fjor var det kun lov å for to personer fra forskjellige husholdninger å møtes utendørs.

Men ifølge The Guardian skal rundt 20 ansatte ha drukket vin og sprit, og spist pizza. Der skal også Johnson ha deltatt i rundt 15 minutter.

I forrige uke ble Johnson også straffet med 200.000 kroner i bot for ulovlig finansiering av oppussing i statsministerboligen.

– Millioner er lei av Boris Johnson

Spørsmålet mange stiller seg er hvor lenge Johnson kan overleve som statsminister med de mange skandalene som nå hoper seg opp.

Og fredag morgen tok også velgerne et kraftig standpunkt. Det mener i hvert fall Liberaldemokratenes nasjonale leder, Ed Davey.

– Millioner av mennesker er lei av Boris Johnson og hans manglende evne til å gi lederskap gjennom hele pandemien, og i går kveld snakker velgerne i North Shropshire for dem alle, sa han.