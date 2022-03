Dette skjedde på krigens 12. dag

Ukrainere rømmer fra Irpin. Flere tusen sivile rømte byen i dag. Frontlinjen går rett gjennom småbyen, som ligger like utenfor den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Nå nettopp

Russland angriper forstedene til Kyiv, men skal ennå ikke ha trengt inn i selve byen. Sivile fortsetter å flykte fra kampene. Russland foreslår å evakuere sivile ukrainere til Russland, men forslaget blir avslått.

1. Harde kamper like utenfor Kyiv

Den russiske hæren rykker nærmere Kyiv. Mandag sto det harde kamper i flere av forstedene til hovedstaden. Kyiv ligger ved elven Dniper, som renner sørover fra Hviterussland. De russiske styrkene rykker sørover på begge sider av elven.

Russland skal nå være klar til et fullt angrep på Kyiv. Det melder ukrainske myndigheter.

De hardeste kampene har stått vest for Dniper, ifølge borgermesteren i Kyiv Vitalij Klitskjo. Forstadsbyene Bucha, Hostomel, Vorzel og Irpin er rammet av kampene. Flere vestlige medier er til stede, og har publisert bilder av ødelagte hus, skoler, veier og broer.

2. Flere tusen evakuert

Mandag ble flere tusen sivile evakuert fra Irpin. Småbyen er delvis erobret av Russland. De siste dagene har ukrainerne mislyktes i flere forsøk på å evakuere byen. Søndag ble en hel familie drept av en russisk granat. Bildene av den døde og døende familien ble tatt av New York Times og gikk verden rundt.

Mandag klarte rundt to tusen å rømme fra byen. Det sier ukrainsk politi til Reuters.

En kvinne i rullestol blir båret ut av Irpin mandag.

Evakueringen har ikke gått like bra andre steder i landet. Det pågår harde kamper i byene Kharkiv, Mariupol og Sumy, og sivile ukrainere sitter fast ved fronten. Russland og Ukraina er enige om at sivile må ut – men helt uenige om hvordan det skal skje.

3. Russland vil evakuere sivile – til Russland

Russiske myndigheter har foreslått å opprette humanitære korridorer fra flere byer, blant annet hovedstaden Kyiv. Men korridorene skal lede sivile ukrainere ut av landet og til Hviterussland og Russland.

Ukraina avviser forslaget.

– Dette er ikke et akseptabelt alternativ, sa visestatsminister Irina Veresjtsjuk til AFP.

Mandag ble det også klart at den humanitære korridoren ut av Mariupol hadde kollapset. Røde Kors meldte at korridoren gikk langs en minelagt vei, og at den ikke var fremkommelig. Byen ligger ved Azovhavet. Den er omringet av russiske styrker.

3. Tredje runde med forhandlinger

Delegasjoner fra Russland og Ukraina møttes på grensen til Hviterussland. Det er tredje gang to landene møtes til forhandlinger etter at Russland åpnet full krig. Russland har lagt frem nye, detaljerte krav. De ble lagt frem av den russiske talsmannen Dmitrij Peskov i et intervju med Reuters mandag.

Russland krever at Ukraina legger ned våpnene og anerkjenner Krim-halvøya som russisk. I tillegg krever Russland at Ukraina anerkjenner Donetsk og Luhansk som selvstendige stater. Russland krever også at Ukraina grunnlovsfester nøytralitet.

Det er uklart om dette kravet betyr at Ukraina ikke kan bli med i EU. Torsdag møtes utenriksministrene i Russland og Ukraina i Tyrkia.

Rett før Aftenposten gikk i trykken mandag kveld kom det meldinger om at samtalene var avsluttet. Det skal ha kommet en «liten, positiv utvikling» i spørsmålet om evakuering av sivile.

4. Tyskland sa nei til stans av russisk olje

EU og USA har diskutert sanksjoner mot russisk olje og gass. Men Tyskland setter ned foten. Den tyske kansleren Olaf Scholz sa mandag at det ikke kommer på tale å stanse gassimporten fra Russland.

– Europa har bevisst unntatt energileveranser fra sanksjonene. Europas tilgang på energi til varme, transport og elektrisitet kan for øyeblikket ikke sikres på noen annen måte, sa Scholz i en uttalelse.

5. 1,7 millioner ukrainere har flyktet

Flyktningstrømmen ut av Ukraina fortsetter. Mer enn 1,7 millioner mennesker har flyktet. Det meldte FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mandag. EUs utenrikssjef Josep Borrell sier at Europa må forberede seg på å ta imot 5 millioner flyktninger.

Minst 700 har allerede kommet til Norge. Det sa UDI på en pressekonferanse mandag.