FNs generalforsamling fordømmer Russland. 141 land stemte for.

NEW YORK (Aftenposten): Generalforsamlingen har de siste dagene avholdt et ekstraordinært hastemøte.

– Hvis Ukraina ikke overlever, vil heller ikke internasjonal fred eller FN overleve, sa Ukrainas FN-ambassadør Sergej Kyslytsja til FNs hovedforsamling mandag.

141 FN-land har stemt for en resolusjon som blant annet fordømmer Russlands angrep på Ukraina og landets rasling med atomvåpen. FN-landene krever også at russerne «umiddelbart, fullstendig og ubetinget trekker alle sine militære styrker ut av Ukrainas territorium».

35 land stilte seg avstående, mens 5 stemte imot. I tillegg til Russland var disse Syria, Nord-Korea, Hviterussland og Eritrea.

Resolusjonen, som trengte to tredels flertall, ble dermed vedtatt.

«Åpne og kyniske trusler»

Før avstemningen anklaget Russland Vesten for å benytte seg av «åpne og kyniske trusler» for å få FNs medlemsland til å stemme for resolusjonen. De oppfordret alle land til å stemme imot.

Vedtaket kommer i kjølvannet av et tre dagers hastemøte i FNs generalforsamling. Over hundre land har uttalt seg om krigen fra talerstolen. Norge holdt innlegg i samarbeid med nordiske og baltiske land.

– La meg være klar: Hver sivile som blir drept, hver krigsforbrytelse, vil bli registrert, og vi vil sørge for at dem som står bak disse avskyelige forbrytelsene, holdes ansvarlig, sa Danmarks FN-ambassadør, som snakket på vegne av Norge og de andre landene.

At møtet i det hele tatt finner sted, understreker alvoret i situasjonen. Kun elleve ganger i FNs historie har generalforsamlingen blitt kalt inn til denne typen møte.

Ikke bindende

Resolusjonen som fordømmer Russland er ikke juridisk bindende, og handlingen er derfor først og fremst symbolsk.

Vedtaket kan likevel få betydning, ifølge tankesmien International Crisis Group.

Det vil bidra til å øke presset på Russland og kan blant annet gi FNs generalsekretær António Guterres ryggdekningen han trenger for å ta en mer aktiv rolle.

Kritiserte folkeavstemning

Også etter Russlands annektering av Krim vedtok generalforsamlingen en resolusjon. Den gangen stemte 100 land for en resolusjon som erklære den russisk-organiserte folkeavstemningen over Krims status ugyldig. 11 land stemte imot og 58 land stilte seg avstående.

Akkurat som i 2014, har forsøk på å veta lignende resolusjoner blitt blokkert i FNs sikkerhetsråd.

Årsaken er at Russland, som fast medlem i rådet, har veto.

