Finland og Sverige er på vei inn i Nato. Hva kan de vente seg av Russland?

Finlands president vil søke om Nato-medlemskap så fort som mulig.

Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin mener Finland må søke om Nato-medlemskap så snart som mulig.

12. mai 2022 18:47 Sist oppdatert nå nettopp

De historiske ordene sto i en kort pressemelding.

Etter flere uker og måneder med debatt vil Finlands president og statsminister at landet blir medlem av Nato. De vil at det skal skje så fort som mulig. Landets lange grense og historie med Russland har gjort at de hittil har holdt seg utenfor. Russlands angrep på Ukraina førte til at finnene skiftet mening i løpet av dager.

Vi har snakket med norske, finske og svenske Nato-eksperter om hva som skjer etter at søknaden sendes.