I USA har allerede 360.000 barn fått minst én vaksinedose

Vil også barn i Europa få tilbud om vaksine mot covid-19? Svaret får vi tidligst i desember.

Indiana Chang (5) fikk 8. november sin første dose med koronavaksine i New York.

Amerikanske barn i alderen 5 til 11 år har den siste uken fått tilbud om koronavaksinen til Pfizer-Biontech. De første sprøytene ble satt svært kort tid etter at amerikanske kontrollmyndigheter hadde gitt grønt lys for vaksinering. Det hvite hus har lagt planer for å vaksinere opptil 28 millioner barn. Flere andre land har også startet vaksinering av små barn.

I Norge og resten av Europa vaksinerer man ikke barn under 12 år. Men de europeiske landene kan komme til å følge etter amerikanerne.

I begynnelsen av oktober meldte Det europeiske legemiddelverket, EMA, at de vurderer å anbefale Pfizer-Biontechs vaksine for yngre barn. En avgjørelse kan komme i løpet av desember.

– Vi ser for oss en mulig konklusjon i desember. Det forutsetter at det ikke blir nødvendig å innhente enda mer informasjon eller analyser, skriver EMA i en e-post til Aftenposten.

EMA har også begynt å vurdere bruk av Moderna-vaksinen for barn i aldersgruppen 6 til 11 år, etter at selskapet har søkt om godkjenning.

Fakta Slik vaksineres små barn mot covid-19 USA åpnet i forrige uke for vaksinering med Pfizer-Biontechs koronavaksine. Barn i alderen 5–11 år får en dose som tilsvarer en tredjedel av den dosen som eldre barn og voksne får. Amerikanske barn skal vente i tre uker før de skal få dose nummer to. Det foregår også forsøk med vaksinering av barn som er under fem år gamle. De får da en dose som er en tiendedel av den dosen voksne får. Blant personer som er født i Norge og som er over 18 år, har 94 prosent tatt minst én vaksinedose. 91 prosent har fått to vaksinedoser. Men i hele befolkningen, medregnet alle som er født i utlandet og alle barn, er det bare 68,6 prosent som er fullvaksinert. Vis mer

Oppfordring fra USAs president

I USA har allerede 360.000 barn fått minst én dose vaksine.

– Vaksiner barna dine for å beskytte dem, beskytte andre, stoppe spredningen og hjelpe oss med å bekjempe denne pandemien, sa president Joe Biden i forrige uke.

Mange små barn synes det er skummelt eller vondt å få satt en sprøyte. Remi Schlagel (6) fra Seattle måtte overtales før han ville sette seg i stolen der sprøyten skulle settes. Cadence Pampena (9) har med bamsen og får sitte på fanget til moren Brenna Pampena. I Seattle fikk barna en liten premie etter at sprøyten var satt. Paul Srinivasan (7) har pyntet seg med klistremerker etter at han fikk sin dose i Englewood i New Jersey. Holden Karnish (5) fra Summit Hill i Pennsylvania får skrive navnet sitt på en plakat.

Men spørreundersøkelser har vist at 30 prosent av amerikanske foreldre ikke vil gi sine 5–11-åringer vaksine mot covid-19.

Barn har langt mindre risiko for å bli alvorlig syke av covid-19. Men også barn kan bli syke, skriver Det amerikanske smittevernbyrået (CDC).

COVID-19-smitte hos barn kan føre til innleggelse på sykehus, død og multisystem inflammasjonssyndrom (MIS). Langvarige komplikasjoner, slik som «long-covid», kan vare i måneder, skriver CDC i en pressemelding.

1,9 millioner amerikanske barn i alderen 5 til 11 år er blitt smittet med covid-19.

Flere enn 8300 barn er blitt lagt inn på sykehus. En tredjedel havnet på en intensivavdeling.

94 amerikanske barn i denne aldersgruppen har dødd med covid-19.

Forsøkene viste at bivirkningene var milde

Kliniske forsøk viste ifølge CDC at bivirkningene fra Pfizer-vaksinen var milde og forbigående. Det har man også sett hos voksne. Den vanligste bivirkningen var vondt i armen der vaksinen ble satt.

Risikoen for hjertemuskelbetennelse (myokarditt) har vært et tema for noen voksne. FHI anbefale Pfizer fremfor Moderna for personer under 18 år og som andre dose for menn under 30 år.

Man har ikke påvist noen tilfeller av myokarditt under utprøving av Pfizer-vaksinen på 5–11-åringer. Men forsøkene har vært begrenset og tilfellene av myokarditt er så sjeldne at man ikke kan utelukke at det likevel dukker opp noen tilfeller senere.

Amerikanske eksperter påpeker at risikoen for å få myokarditt som følge av sykdommen, er mye større enn risikoen for å få det av vaksinen.

Flere andre land har begynt å vaksinere barn mot covid-19. Her får en jente Sinovac-vaksinen i Kambodsja. En jente får en dose med Sinovac-vaksinen i Bogota i Colombia. En skoleelev får en dose med Pfizer-vaksinen i Vietnam.

En vei tilbake mot normalen?

Amerikanske foreldre som vaksinerer barna sine, kan også være motivert av et ønske om å komme tilbake til normalen.

Den USA-baserte Guardian-kommentatoren Emma Bockes håper barna hennes snart kan få slippe å bruke munnbind på skolen. De seks år gamle tvillingene hennes vil stå først i køen når vaksinetilbudet kommer, skriver hun i en kommentarartikkel.

I noen delstater kan det komme krav om at barn må være vaksinert mot covid-19 for å komme inn på skolene. Andre delstater, der republikanerne dominerer, har vedtatt forbud mot vaksinekrav.

Smitten økte mest hos skolebarna

Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Norge med 2126 nye registrerte smittede i løpet av ett døgn.

– Epidemien øker i omfang. Det skjer særlig blant barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke. Med mer smitte blant barn og unge er det imidlertid også høyere risiko for økning i smitte blant eldre uvaksinerte og andre med større risiko for alvorlig forløp, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Selv om EMA godkjenner Pfizer-vaksinen for 5–11-åringer, er det ikke gitt at FHI vil anbefale den.

– FHIs anbefaling for bruk av vaksiner vil ta utgangspunkt i nytte-kost-vurderinger for det enkelte barn. I tillegg vil smittesituasjonen i Norge og utenfor Norge være viktig, skriver vaksinedirektør Geir Bukholm i FHI i en e-post til Aftenposten.

Bukholm opplyser at FHI allerede vurderer å la noen 5–11-åringer med spesielle behov få vaksinen så fort EMA godkjenner den.