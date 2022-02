Donald Trumps problemer og advokatregninger vokser

Ekspresidentens advokater jobber nå for å forsvare ham i minst 20 søksmål og etterforskninger. Torsdag slo en dommer fast at han må forklare seg under ed.

29. januar talte Donald Trump å et folkemøte i Texas. Han langet ut mot statsadvokatene som etterforsker ham.

17. feb. 2022 22:32 Sist oppdatert nå nettopp

– De vil sette meg i fengsel. Disse anklagerne er onde, forferdelige mennesker. De er rasister og virkelig syke, sa tidligere president Donald Trump på et folkemøte i Texas 29. januar.

Trump etterforskes i minst syv saker. Flere av statsadvokatene med ansvar for sakene er afroamerikanske. Den tidligere presidenten hevder at de har rasistiske motiver.