Tysklands president på Utøya: Håpet herfra stråler nesten helt til oss

Tysklands president ble grepet av tekstmeldingene som barna sendte til foreldrene. – Jeg var 16 år, fortalte AUF-lederen.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier stikker en rose inn i navnet til Johannes Buø. Han ville fylt 24 år fredag – dersom han ikke var blitt drept. På minnesmerket markeres alles bursdag hvert år.

5. nov. 2021 21:50 Sist oppdatert 23 minutter siden

President Frank-Walter Steinmeier og hans kone Elke Büdenbender ble stående noen centimeter unna veggen med tidslinjen over 22. juli. Presidentparet pekte og spurte, de snakket lavt med statsminister Jonas Gahr Støre og de overlevende som viste dem rundt.

AUF-leder Astrid Hoem var en av dem. Et par av tekstmeldingene som svever over tidslinjen var det hun som sendte til sine foreldre: «Jeg elsker dere over alt på jord. Ikke ring meg.»

– Hvor gammel var du? spør Büdenbender.

– Jeg var 16 år, svarer Hoem.

Sorg og håp

Steinmeier og Støre snakket kort til pressen før båtturen tilbake til fastlandet.

– Jeg blir nå fylt av håp når jeg tar fergen til Utøya, sa Støre. – De unge har tatt øya tilbake.

Steinmeier fulgte opp.

– Dette er et sted for sorg og håp. Og nå sitter noen av dem som overlevde på Stortinget og to i regjeringen. Derfor stråler håpet herfra så langt at det når nesten frem til oss, sa Steinmeier.

Til forsvar for demokratiet

Presidenten ønsket selv å besøke Utøya. En rød tråd for hele Norgesbesøket var nemlig forsvar for demokratiet. Et par mennesker som vanligvis ikke trekkes med på offisielle besøk i utlandet var dermed med i delegasjonen:

Anastassia Pletoukhina overlevde angrepet mot synagogen i Halle for to år siden. Mens en bevæpnet høyreekstremist forsøkte å skyte seg gjennom døren, var hun på innsiden for å feire Yom Kippur.

Wiebke Sahin-Schwarzweller er ordfører i den lille byen Zossen i Brandenburg. Hun har vært utsatt for hatkampanjer på nett, men også patroner i postkassen, døde fugler under bilen og at hunden hennes ble forgiftet. Sånt kan nemlig en tysk lokalpolitiker med muslimsk ektemann oppleve.

Anastassia Pletoukhina ble dypt berørt av besøket på Utøya. Selv overlevde hun det høyreekstreme angrepet mot synagogen i den tyske byen Halle.

Anastassia Pletoukhina ble også berørt av tekstmeldingene, fortalte hun da Aftenposten spurte. Selv hadde hun forgjeves prøvd å få kontakt med sin egen mor da synagogen ble angrepet. Tårene kom.

– Du vet, også store barn er barn, smilte hun trist.

– Jeg beundrer de overlevende her for motstandskraften de har og for hvordan de lever videre, sa Pletoukhina.

– Vi må ikke tie, vi må fortsette å snakke om disse angrepene for å holde demokratiet ved like.

Hun leder Jewish Agency for Israel i Berlin, en organisasjon som arbeider mot antisemittisme og ekstremisme.

Fakta Frank-Walter Steinmeier Født 1956. Tysklands president siden 2017. Utenriksminister fra 2005–09 og fra 2013–17. Tilhører det sosialdemokratiske partiet SPD og var kanslerkandidat i 2009. Utdannet jurist. Gift med Elke Büdenbender. Paret har en datter. Presidentperioden utløper i februar. Steinmeier stiller til valg igjen. Kilde: Wikipedia Vis mer

– Demokrati handler ikke om harmoni

Både Anastassia Pletoukhina og ordfører Sahin-Schwarzweller fortalte sine historier under et møte i Universitetets aula fredag ettermiddag.

Sahin-Schwarzweller er ordfører i Zossen, en by med 22.000 innbyggere. 35 prosent stemte på ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Hun er gift med en tyrkisk mann som er muslim.

– Under valgkampen gikk det mange rykter om at jeg hadde konvertert, at jeg ville bygge moské og at folk skulle tvinges til å gå med hodeplagg, fortalte hun.

Hatkampanjene i den lille byen medførte også dødstrusler mot flere politikere.

Steinmeier er svært opptatt av hvordan lokalpolitikere har det. Det er på lokalplan politikere rekrutteres og demokratiet holdes ved like.

– Vi kan miste en generasjon unge politikere på grunn av hat og voldelige angrep, sa han.

Presidenten understreket ansvaret alle har for å motsi hat i sosiale medier og ellers. I Tyskland bruker det offentlige store summer på å bekjempe ekstremisme. Men selv om staten kan gjøre mye, er det ikke tilstrekkelig.

– Demokrati handler ikke om harmoni, det er en kamp.

Statsminister Støre beskrev hvordan grensepostene for hat og ekstremisme flyttes av en sakte bølge. Nå vil regjeringen nedsette en komité for ekstremisme. Den skal i hovedsak se på motivene og drivkreftene som ligger bak.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier og hans kone Elke Büdenbender ble vist rundt på Utøya av blant andre AUF-leder Astrid Hoem. Hun overlevde selv angrepet 22. juli.

Kongen og Wenche Myhre

Det to dagers besøket hadde et tettpakket program, besøk hos kongen, på Stortinget, åpning av den tysk-norske skolen i Oslo, omvisning på det splitter nye Munchmuseet.

Og sannelig rakk ikke president Steinmeier også å gi utmerkelsen Bundesverdienstkreuz til både artisten Wenche Myhre og teologen Gunnar Stålsett. Dette er en orden som gis for en spesiell innsats i politikk, kultur eller næringsliv.

Dette var Steinmeier første besøk i Norge som president, men som utenriksminister har han vært her flere ganger. Han og statsminister Jonas Gahr Støre er gamle venner, de er begge sosialdemokrater og var utenriksministre samtidig.

Som president er ikke Steinmeier lenger partipolitiker. Men at sosialdemokrater vant valg i både Tyskland og Norge nå i høst, bidro kanskje til ekstra stemning. At en annen sosialdemokrat, den tidligere tyske kansleren Willy Brandt, fikk Nobels fredspris for femti år siden ble også nevnt. Markeringer av det kommer senere på høsten. Men Steinmeier kunne i alle fall bo i samme suite på Grand Hotell som Brandt overnattet i den gangen.